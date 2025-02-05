Apple може зіткнутися з антимонопольним розслідуванням у Китаї — Bloomberg

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Як повідомляє Bloomberg, компанія Apple може зіткнутися з можливим антимонопольним розслідуванням у Китаї щодо політик App Store та комісій для розробників.

Китайське Державне управління з регулювання ринку (SAMR) уважно вивчає політику Apple та веде з компанією переговори з минулого року. Основна увага приділяється 30% комісії на покупки в додатках і обмеженням на використання альтернативних платіжних сервісів, повідомляють джерела Bloomberg.

Китайські регулятори приділяють особливу увагу тому, чи не завищені комісії Apple для місцевих розробників. Вони також аналізують, чи обмежує заборона сторонніх магазинів додатків і платіжних методів конкуренцію та чи не завдає вона шкоди китайським споживачам.

“Якщо Apple не погодиться на зміни, уряд може ініціювати офіційне розслідування”, — повідомляють джерела Bloomberg.

За повідомленнями, переговори виникли через давні суперечки між Apple і розробниками, зокрема Tencent та ByteDance. У серпневому звіті зазначалося, що Apple чинила тиск на ці компанії, наполягаючи на внесенні суттєвих змін до двох найпопулярніших китайських додатків, аби закрити лазівки, які дозволяли уникати стандартної 30% комісії.

Збільшена увага регуляторів припала із загостренням напруженості між США та Китаєм. Цього тижня SAMR оголосила про офіційне розслідування діяльності Google одразу після запровадження в США нових мит на китайські товари.

Позиція Apple в Китаї є особливо вразливою. Країна є основною виробничою базою для iPhone і другим за величиною ринком компанії після США.