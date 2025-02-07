DOGE Ілона Маска працює над чат-ботом GSAi для автоматизації роботи Управління загальних служб США

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Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом Ілона Маска активно просуває розробку GSAi — спеціального генеративного чат-бота для Управління загальних служб США (GSA), повідомляють джерела Wired.

Ця ініціатива є частиною стратегії президента Дональда Трампа, спрямованої на впровадження штучного інтелекту для модернізації федерального уряду. Однією з головних цілей, про яку раніше не повідомлялося, є підвищення продуктивності близько 12 000 співробітників GSA, які відповідають за управління офісними будівлями, контрактами та IT-інфраструктурою федеральних установ.

Команда Маска також, схоже, сподівається використовувати чат-бот та інші ШІ-інструменти для аналізу великих обсягів даних щодо контрактів і державних закупівель, зазначає одне з джерел.

Нагадаємо, департамент DOGE Ілона Маска також продовжує штурмувати урядові агентства США. Нещодавно стало відомо, що Департамент ефективності уряду взяв під контроль Національне управління океанічних і атмосферних досліджень.