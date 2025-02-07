DOGE та Маск взяли під контроль Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США

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Департамент ефективності уряду (DOGE), яким керує Ілон Маск, взяв під контроль Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Це викликало занепокоєння щодо можливого впливу на прогнозування погоди, кібербезпеку та моральний стан співробітників, пише The Verge.

NOAA включає Національну метеорологічну службу та Національний центр ураганів, які відповідають за прогнозування погоди та попередження громадськості про наближення штормів.

Звістка про те, що DOGE проник до головного офісу агентства, викликала занепокоєння, що неформальна група під керівництвом Маска, яка прагне реформувати федеральний уряд, може завдати NOAA серйозного удару.

“Це виглядає як вороже корпоративне поглинання урядового агентства, яке надає суспільству низку послуг для захисту життя та майна”, — сказав The Verge Хуан Деклет-Баррето, старший соціальний науковець з питань кліматичної вразливості в Союзі стурбованих вчених (UCS).

Ці дії відповідають загальній політиці адміністрації Трампа, спрямованій на зменшення уваги до змін клімату. Зокрема, планується скорочення NOAA та передача даних про погоду в приватні руки, що може обмежити доступ людей до важливої інформації під час стихійних лих.

Один зі співробітників повідомив The Verge, що, попри “деморалізуючі” зміни в агентстві, вирішив залишитися, адже його робота є вкрай важливою — щодня люди довіряють NOAA у питаннях точного прогнозування погоди.