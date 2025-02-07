Arm припинить спроби оскаржити ліцензію Qualcomm на виробництво чипів

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Британська компанія Arm Holdings зрештою припинить спроби скасувати ліцензійну угоду на архітектуру (ALA) ARM з Qualcomm, що дозволяла останній виробляти чипи Snapdragon для смартфонів, ПК та серверів, повідомляє The Register.

Про це стало відомо з останнього фінансового звіту Qualcomm, де зазначили, що станом на 8 січня 2025 року Arm Holdings більше не намагається скасувати ALA. Гендиректор Qualcomm Крістіано Амон також підтвердив це під час телефонної конференції з Волл-стріт.

"[Arm] наразі не планує розірвати ліцензійну угоду на аріхтектуру Qualcomm. Ми раді продовжувати розробляти передові продукти світового класу, які приносять користь споживачам у всьому світі, включно з нашими неймовірними процесорами Oryon", – заявив Амон.

Дизайн Oryon був розроблений стартапом Nuvia і використовується в процесорах, таких як Snapdragon X, що активно застосовуються в комп’ютерах Copilot+, а також у мобільних чипах Snapdragon 8 Elite. Цей дизайн став одним із ключових аспектів юридичної боротьби між компаніями, яка почалася ще у 2022 році, та основною причиною судового позову.

Після того, як Qualcomm придбала Nuvia у 2021 році, в британській компанії заявили, що стартап повинен був знищити всі свої попередні напрацювання, зокрема через те, що ці технології почали використовувати у чипах Snapdragon.

Водночас сама юридична боротьба між компаніями ще не завершена. У нормативних документах Arm зазначено, що обидві сторони подали клопотання для роз’яснення правової ситуації після судового процесу, у якому, за рішенням присяжних, перемогла Qualcomm.