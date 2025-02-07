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Arm припинить спроби оскаржити ліцензію Qualcomm на виробництво чипів

Arm припинить спроби оскаржити ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
Arm Holdings logo
Дмитро Джугалик Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.
7 лютого, 13:03
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Британська компанія Arm Holdings зрештою припинить спроби скасувати ліцензійну угоду на архітектуру (ALA) ARM з Qualcomm, що дозволяла останній виробляти чипи Snapdragon для смартфонів, ПК та серверів, повідомляє The Register.

Про це стало відомо з останнього фінансового звіту Qualcomm, де зазначили, що станом на 8 січня 2025 року Arm Holdings більше не намагається скасувати ALA. Гендиректор Qualcomm Крістіано Амон також підтвердив це під час телефонної конференції з Волл-стріт.

"[Arm] наразі не планує розірвати ліцензійну угоду на аріхтектуру Qualcomm. Ми раді продовжувати розробляти передові продукти світового класу, які приносять користь споживачам у всьому світі, включно з нашими неймовірними процесорами Oryon", – заявив Амон.

Дизайн Oryon був розроблений стартапом Nuvia і використовується в процесорах, таких як Snapdragon X, що активно застосовуються в комп’ютерах Copilot+, а також у мобільних чипах Snapdragon 8 Elite. Цей дизайн став одним із ключових аспектів юридичної боротьби між компаніями, яка почалася ще у 2022 році, та основною причиною судового позову.

Після того, як Qualcomm придбала Nuvia у 2021 році, в британській компанії заявили, що стартап повинен був знищити всі свої попередні напрацювання, зокрема через те, що ці технології почали використовувати у чипах Snapdragon.

Водночас сама юридична боротьба між компаніями ще не завершена. У нормативних документах Arm зазначено, що обидві сторони подали клопотання для роз’яснення правової ситуації після судового процесу, у якому, за рішенням присяжних, перемогла Qualcomm.

Qualcomm Бізнес Чипи Arm Holdings Nuvia
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