Qualcomm виграла суд та збереже ліцензію на виробництво чипів на архітектурі ARM

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Федеральне журі присяжних у США постановило, що процесори Qualcomm мають належну ліцензію відповідно до угоди з Arm Holdings. Це дозволяє компанії й надалі виробляти чипи на архітектурі ARM, повідомляє Reuters.

Після понад дев’яти годин обговорень за два дні журі з восьми осіб не змогло одностайно вирішити, чи порушив стартап Nuvia умови ліцензії Arm. Водночас було вирішено, що Qualcomm дотрималася умов ліцензійної угоди.

Arm не згодна з рішенням і планує добиватися нового судового розгляду. Отже, цю справу можуть повторно розглянути в майбутньому. Суддя Меріеллен Норейка, яка вела цю справу у федеральному суді США штату Делавер, закликала обидві сторони знайти компроміс. Вона вважає, що жодна з компаній не виграє, якщо розгляд справи почнеться заново.

Судове протистояння між обома компаніями розпочалося ще у жовтні 2024 року, тоді як їхня юридична боротьба триває з 2022 року.

Нагадаємо, корінь проблеми — стартап Nuvia, який Qualcomm придбала у 2021 році. Раніше стартап мав сплачувати вищі роялті за використання ліцензії Arm, але після придбання Qualcomm інтегрувала його технології у свої мікросхеми, що виробляються за нижчою ставкою роялті.