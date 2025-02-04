Проти Мінфіну США подали позов через захоплення його департаментом DOGE, яким керує Маск

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Громадська організація Public Citizen подала позов проти Міністерства фінансів США та його глави Скотта Бессента, звинувативши їх у незаконному доступі до фінансових даних мільйонів американців, пише The Verge.

Позов, поданий від імені кількох організацій, стверджує, що Мінфін порушив Закон про конфіденційність 1974 року, надавши Ілону Маску та департаменту DOGE доступ до цих даних.

Сенатори Рон Вайден та Елізабет Воррен висловили стурбованість щодо можливого зловживання доступом до даних. Вони вимагають роз’яснень про заходи захисту інформації. Цей інцидент викликає занепокоєння щодо потенційних юридичних викликів діям DOGE та наслідків останніх кроків адміністрації Трампа.

Ілон Маск, контролюючи ключові частини федерального уряду США, здійснює дії з мінімальним наглядом або без нього. Попри юридичні виклики та опір деяких агентств і профспілок, його вплив призвів до значних змін, включаючи контроль над Управлінням з питань персоналу та Генеральною службовою адміністрацією, доступ до секретної інформації та закриття USAID. У позові також йдеться, що адміністрація Трампа не забезпечила належного контролю, що викликає побоювання щодо авторитарного захоплення уряду. Попри серйозні наслідки, жодна структура не в змозі ефективно стримати агресивні дії Маска в межах федеральної бюрократії.

Скотт Бессент, нещодавно призначений виконувачем обов’язків директора Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB) та міністром фінансів, наказав агентству припинити всі види діяльності, включаючи розробку правил, фактично зупинивши роботу бюро. Це може перешкодити впровадженню нового правила, яке забороняє продаж чутливої особистої інформації, такої як номери соціального страхування. Також виникли побоювання щодо ролі Бессента у наданні DOGE доступу до федеральної платіжної системи США, що стало предметом запиту сенатора Елізабет Воррен.

Бессент висловив готовність співпрацювати з CFPB для реалізації програми президента Трампа зі зниження витрат та стимулювання економічного зростання.