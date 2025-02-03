“Вона не підлягає ремонту”: Ілон Маск заявив, що США закривають програму USAID

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Ілон Маск, який зараз очолює Міністерство ефективності уряду (DOGE), заявив на платформі X, що вони працюють над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), пише Reuters.

В розмові, в якій взяли участь колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі та сенатор від Республіканської партії Джоні Ернст, почалася з того, що Маск сказав, що вони працюють над закриттям USAID.

“Вона не підлягає ремонту”, — сказав Маск, додавши, що президент Трамп погоджується, що програму слід закрити. За словами Маска закриття USAID є частиною ініціативи зі скорочення витрат уряду.

Для тих, хто не в курсі, USAID є найбільшим у світі одноосібним донором. У 2023 фінансовому році США направили $72 мільярди на допомогу по всьому світу, охоплюючи різні сфери, від охорони здоров’я жінок у зонах конфліктів до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Програма забезпечила 42% усієї гуманітарної допомоги, що відстежувалась ООН у 2024 році.

Адміністрація Трампа припинила діяльність USAID минулого тижня.