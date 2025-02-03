Інженери без досвіду допомагають Ілону Маску захопити уряд США — WIRED

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Серед соратників Ілона Маска, які обійняли керівні посади в “Офісі з управління персоналом США” (OPM), є й нещодавні випускники коледжів. Щонайменше один із шести ідентифікованих помічників Маска все ще навчається в коледжі, а більшість з них не мають досвіду роботи в уряді, повідомляє WIRED.

Шість чоловіків віком від 19 до 24 років відіграватимуть важливу роль у новому департаменті DOGE. Їх основним завданням є “модернізація федеральних технологій та програмного забезпечення для досягнення максимальної ефективності та продуктивності уряду”.

Усі ці помічники Ілона Маска мають погано визначені посади у DOGE, а один з них вважається волонтером. Попри це, вони взяли під контроль OPM та “Адміністрацію загальних служб” (GSA) і отримали доступ до платіжної системи Міністерства фінансів, що потенційно дає їм змогу отримати доступ до конфіденційної інформації мільйонів людей.

Напередодні CNN повідомляло, що співробітники DOGE намагалися неправомірно отримати доступ до секретної інформації та системи безпеки Агентства з міжнародного розвитку, а високопосадовці служби безпеки USAID, що завадили цій спробі, незабаром були відправлені у відпустку.

Деякі з помічників, яких Ілон Маск привів із собою, вже брали участь у зустрічах, на яких працівники GSA змушені були аналізувати свій код і виправдовувати свою роботу. Деякі з соратників Маска вже отримали урядову електронну пошту від GSA, зокрема Люк Фарітор, який раніше був інтерном у компанії Маска SpaceX. Кілька інших його помічників також отримали урядові робочі імейли.

До того ж соратники, яких привів Ілон Маск, отримали доступ до рівня A в GSA, що дає їм можливість працювати на верхньому поверсі агентства та отримати доступ до всіх фізичних приміщень і IT-систем. Джерела, які спілкувалися з виданням WIRED, висловлюють занепокоєння, що нові команди та Ілон Маск можуть обійти стандартні протоколи безпеки, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації агентства.