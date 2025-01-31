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Пентагон почав блокувати DeepSeek, коли з’ясувалося, що працівники підключають свої комп’ютери до китайських серверів

Пентагон почав блокувати DeepSeek, коли з’ясувалося, що працівники підключають свої комп’ютери до китайських серверів
Pentagon_DeepSeek
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
31 січня, 09:41
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Пентагон терміново почав блокувати ШІ-асистента DeepSeek, коли з’ясувалося, що співробітники відомства підключали свої робочі комп’ютери до китайських серверів, повідомляє TechCrunch.

Умови використання DeepSeek прямо вказують, що сервіс зберігає дані користувачів на китайських серверах і підпорядковує їх законодавству Китаю, яке вимагає співпраці з розвідкою країни.

Проте це не завадило працівникам Міністерства оборони США цього тижня піддатися ажіотажу навколо DeepSeek і під'єднати свої робочі комп’ютери до китайських серверів, використовуючи сервіс щонайменше два дні.

Пентагон вже почав блокувати доступ до DeepSeek у частині своєї мережі, хоча деякі співробітники все ще можуть користуватися сервісом.

Тим часом уряд США намагається оцінити загрози національній безпеці, пов’язані з популярністю китайського чатбота, який очолив рейтинг в американському App Store.

До речі, нещодавно Військово-морські сили США заборонили своїм співробітникам доступ до DeepSeek через міркування безпеки та етики, повідомляє.Також, стало відомо, що кіберфахівці Wiz Research виявили витік конфіденційної інформації з бази даних китайського ШІ-асистента.

Детально про DeepSeek можна дізнатись в нашому окремому матеріалі.

Кібербезпека США Армія США ШІ DeepSeek
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