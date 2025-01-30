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Кіберфахівці Wiz Research виявили витік конфіденційної інформації з бази даних DeepSeek

Кіберфахівці Wiz Research виявили витік конфіденційної інформації з бази даних DeepSeek
DeepSeek Wiz Research
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
30 січня, 11:00
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Нью-Йоркська компанія з кібербезпеки Wiz Research повідомила, що виявила величезну кількість конфіденційних даних китайського стартапу в галузі штучного інтелекту DeepSeek. Вони були виставлені на загальний доступ в інтернеті.

У своєму блозі, кіберфахівці Wiz розповіли, що сканування інфраструктури DeepSeek показало, що компанія випадково залишила більше мільйона рядків даних без захисту. Серед них були цифрові програмні ключі та чати, які, ймовірно, фіксували запити, що надходили від користувачів до безплатного ШІ-асистента компанії.

Технічний директор Wiz повідомив, що аналітики зв’язались із командою DeepSeek, і компанія оперативно захистила дані.

“Вони прибрали це менш ніж за годину”, — сказав Амі Луттвак. “Але знайти це було так просто, що ми віримо, що ми не єдині, хто це зробив.”

До речі, це вже не перший скандал, пов’язаний з DeepSeek. Нещодавно компанія OpenAI, розробник ChatGPT, повідомила, що має докази використання китайською ШІ-лабораторією її моделі для тренування власної системи штучного інтелекту.

Витік даних ШІ DeepSeek Wiz Research
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