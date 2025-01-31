Конгрес США заборонив працівникам використовувати DeepSeek — Axios

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Конгрес США ухвалив закон, що забороняє використання китайського чат-бота DeepSeek серед федеральних працівників, пише Axios

DeepSeek, розроблений китайською компанією, швидко здобув популярність завдяки своїм можливостям у сфері штучного інтелекту. Однак його походження викликало занепокоєння серед американських законодавців, які побоюються, що використання цього сервісу може призвести до витоку чутливої інформації.

“Наразі DeepSeek перебуває на розгляді у Палаті представників Конгресу США і не має дозволу на офіційне використання в Конгресі”, — йдеться в повідомленні, яке отримали офіси конгресменів, за даними Axios.

У повідомленні яке розіслали конгресменам йдеться, що “зловмисники вже використовують DeepSeek для поширення шкідливого програмного забезпечення та зараження пристроїв”. Щоб знизити ці ризики, Конгрес вжив заходів для обмеження роботи DeepSeek на всіх пристроях, наданих співробітникам. Також співробітникам заборонено встановлювати DeepSeek на офіційні телефони, комп’ютери та планшети.

Заборона на використання DeepSeek серед федеральних працівників є частиною ширшої стратегії США щодо обмеження впливу китайських технологічних компаній на американську інфраструктуру та захисту національної безпеки. Раніше були введені обмеження на використання інших китайських платформ, таких як TikTok, через подібні побоювання.

Це рішення підкреслює напругу між США та Китаєм у сфері технологій та важливість ретельного контролю за використанням іноземних технологій у ключових секторах. Очікується, що подібні заходи поширяться й на інші технологічні продукти та сервіси з країн, які можуть становити загрозу для національної безпеки.

До речі, нещодавно стало відомо, що Пентагон почав блокувати DeepSeek, коли співробітники відомства почали активно використовувати китайського ШІ-асистента.