Microsoft представила нові ноутбуки Surface Laptop 7 та Surface Pro 11 із чипами Intel

Microsoft офіційно представила оновлені ноутбуки – Surface Laptop 7 та Surface Pro 11. Вони належать до лінійки Copilot+ і оснащені новими процесорами Intel Lunar Lake, що підтримують штучний інтелект. Продажі пристроїв почнуться 18 лютого

Ноутбуки отримали такий самий дизайн, як і версії з чипами Snapdragon X, які компанія представила у травні минулого року, однак за вищою ціною. Вартість Surface Laptop 7 з процесором Intel розпочинатиметься з $1499. Це на $500 більше, ніж версія зі Snapdragon. Так само й зі Surface Pro 11, який коштуватиме $1499, а не $999, як версії з чипом Qualcomm.

Laptop 7 матиме версії з 13,8 та 15-дюймовими дисплеями. Обидві можна оснастити чипами Intel Core Ultra 5 або Ultra 7, до 32 ГБ оперативної пам'яті та до 1 ТБ сховища. Microsoft також заявляє, що більша модель працюватиме до 14 годин від одного заряду, а менша – до 12 годин. Судячи зі заявлених цифр, ноутбуки на Intel працюватимуть на годину менше, аніж їх альтернативи на чипах Qualcomm.

Surface Laptop 7 отримає один порт USB-A 3.2, замість 3.1 у версії зі Snapdragon, два USB-C 4 / Thunderbolt 4 порти, порт Surface Connect для зарядки та 3,5-мм джек. Дисплеї залишаються такими ж, як у версії на Qualcomm. Пізніше цього року Microsoft також планує випустити Laptop 7 з 5G, однак інших подробиць поки не розголошують.

Surface Pro 11 з чипами Intel також не сильно відрізняється від версії з Qualcomm. Тут є лише один розмір – 13-дюймів, але на вибір дають LCD або OLED панель, такі ж як у версії зі Snapdragon. Покупці зможуть обрати конфігурацію з Core Ultra 5 або Ultra 7 та встановити до 32 ГБ ОЗП й до 1 ТБ сховища.

Порти також залишили без змін – два USB-C 4 / Thunderbolt 4 та Surface Connect для зарядки. Крім того, у пристрої присутній NFC-сканер для підтримки ключів безпеки. На Pro 11 відсутній 3,5-мм джек, то ж навушники доведеться використовувати або через перехідник, або з'єднувати їх через Bluetooth.

З огляду на обмежену кількість портів на нових ноутбуках, Microsoft також показала оновлену док-станцію USB 4, яка вийде на ринок 18 лютого за ціною $199. Цей пристрій сумісний з усіма ноутбуками Surface, що підтримують USB-C, і дозволяє під’єднувати два 4K-монітори з частотою 60 Гц. Крім того, він має 65-ватну наскрізну зарядку та підтримує передачу даних на швидкості 40 Гбіт/с. На передній панелі знаходяться порт USB-A 3.2 Gen 2 та порт USB-C 4 Gen 3. На задній частині є ще USB-C 4 Gen 3, HDMI 2.1, Ethernet і роз’єм для джерела живлення потужністю 100 Вт.