20 травня, напередодні Microsoft Build, відбулася презентація Microsoft, під час якої компанія представила нові пристрої, зокрема оновлений Surface Pro. Він стане першим представником нового покоління ПК Copilot Plus. Про це пише The Verge.

Пристрій, стартова цінна якого $999, отримав 13-дюймовий OLED дисплей, варіанти до 64 ГБ оперативної пам’яті, нову окрему кнопку для виклику Copilot, покращену клавіатуру та чип для штучного інтелекту NPU.

Це – перший офіційно представлений пристрій, який використовує чип Snapdragon X у двох варіаціях: Elite та Plus. Новий Surface Pro також оснащений Wi-Fi 7 та має модель з підтримкою 5G. Крім того, Surface Pro має нову клавіатуру під назвою Surface Pro Flex, 2 USB-C порти та чотири кольорові опції.

Клавіатура Flex може працювати як і під’єднаною безпосередньо до пристрою, так і без потреби під’єднання. Компанія також заявляє, що ця клавіатура повинна бути міцнішою за попередні покоління.

За даними компанії, Snapdragon X дає на 90% більше продуктивності, ніж у попередніх моделях. Водночас Qualcomm також зазначає, що її чип зможе конкурувати з Apple, AMD та Intel – і Microsoft також впевнена у цих заявах. На новому чипі також обіцяють до 14 годин роботи акумулятора під час програвання відео.

Серед іншого тут також є покращені камери – ультраширока система QHD на передній панелі, яку Microsoft має намір використовувати для багатьох цілей штучного інтелекту, та 10-мегапіксельна камера на задній панелі.

Звісно, новий пристрій оснащений чималим набором функцій на основі ШІ. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла розпочав презентацію нових пристроїв заявою про те, що компанія хоче створювати комп’ютери, які будуть не тільки розуміти користувачів, а й передбачати те, що користувачі хочуть зробити. За його словами, наступний етап Windows починається з Copilot.

Під час події також показали нову функцію на основі штучного інтелекту Recall, яка матиме набагато більшу інтеграцію як з Copilot, так і з усією системою. Наделла також назвав комп’ютери покоління Copilot Plus “найшвидшими комп’ютерами зі штучним інтелектом, які коли-небудь створювалися”.