Трамп дав Маску наказ повернути "забутих на МКС" астронавтів, яких Маск і так мав повернути за планом адміністрації Байдена

Ілон Маск та Дональд Трамп продовжують маніпулювати фактами за допомогою соціальних мереж. Ілон Маск написав у Twitter/X, що президент Трамп дав йому доручення повернути з МКС "забутих" попередньою адміністрацією астронавтів Суніту Вільямс та Баррі Вілмора. Але річ у тому, що Маск і так має повернути цих астронавтів. NASA домовилася зі SpaceX ще за адміністрації президента Байдена, ба більше, відповідний корабель SpaceX Dragon для повернення вже пристиковано для МКС.

"Президент Трамп звернувся до SpaceX, щоб якнайшвидше повернути додому двох астронавтів, які застрягли на МКС. Ми так і зробимо. Жахливо, що адміністрація Байдена залишила їх там так довго." – у властивому йому стилі написав Маск.

"Я щойно попросив Ілона Маска та SpaceX «забрати» двох відважних астронавтів, яких адміністрація Байдена фактично покинула в космосі. Вони багато місяців чекали на МКС. Ілон невдовзі займеться цим. Сподіваюся, усі будуть у безпеці. Успіхів, Ілоне!!!" – наголосив Трамп.

Після цих двох постів космічна спільнота перебуває у розгубленому стані. Річ у тому, що астронавтів Суніту Вільямс та Баррі Вілмора, які залишилися на МКС через проблеми з космічним кораблем Boeing CST-100 Starliner, і так мав забрати корабель SpaceX Dragon. NASA домовилась про це зі SpaceX ще влітку 2024 року, тобто за каденції президента Байдена, який, за словами Маска та Трампа, кинув астронавтів напризволяще.

Ба більше, корабель місії SpaceX Crew-9, на якому і мають повернутися Вільямс та Вілмора, ще з вересня 2024 року пристикований до МКС. Він навмисно привіз лише двох членів екіпажу, астронавта NASA Ніка Гейґа та росіянина Олександра Горбунова, щоб спустити чотирьох.

Та й Вільямс та Вілмора не можна назвати "тими хто застрягнув на МКС". Просто замість короткого випробувального польоту вони отримали стандартне для NASA за тривалістю перебування на Міжнародній космічній станції, стали повноправними членами Експедицій 71/72/73 та виконували свою частку наукової та технічної роботи на станції.

Ілон Маск добре знає про все це, але свідомо маніпулює фактами заради хайпу та розкручування себе та Трампа як справжніх рятівників Америки. Щодо команди місії Boeing Crew Flight Test/SpaceX Crew-9 то у цьому випадку вони просто заручники політичних ігор нової адміністрації США. Сподіваємось їх повернення на Землю, яке давно вже заплановано на лютий-березень 2025 року, пройде без зайвих проблем.