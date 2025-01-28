Соцмережа X Ілона Маска оголосила про партнерство з Visa для запуску гаманця X Money

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Соціальна мережа X, яка належить Ілону Маску, оголосила про стратегічне партнерство з Visa для підтримки свого майбутнього фінансового продукту X Money. У рамках співпраці використовуватиметься рішення Visa Direct для здійснення переказів у режимі реального часу, що стане основою для гаманця X Money, повідомляє TechCrunch.

Ця співпраця має забезпечити ключові фінансові операції, зокрема поповнення коштів у гаманці X Money, підключення до дебетових карток для транзакцій та переведення грошей назад на банківські рахунки користувачів.

Генеральна директорка X Лінда Яккаріно оголосила про партнерство, назвавши його першим із “багатьох великих анонсів”, пов’язаних із X Money цього року. Наразі компанія лише оголошує про співпрацю і ще не запускає продукт.

Ілон Маск давно має бачення перетворення X на фінансову платформу. Незабаром після придбання Twitter, який пізніше й перейменував в X, він окреслив плани щодо інтеграції фінансових інструментів, таких як можливість підтримки творців контенту (чайові) і пропозиція високих процентних ставок для користувачів, які зберігають кошти на X.

Відтоді X активно отримує ліцензії на здійснення грошових переказів у різних штатах США через свою дочірню компанію X Payments. На цей момент компанія вже має ліцензії більш ніж у 40 штатах, демонструючи свої наміри розширюватися у сфері фінансових послуг.

Варто згадати, що в листі до співробітників Ілон Маск розкрив, що платформа X зараз “ледве виходить на самоокупність”. Своєю чергою, банки, включно з Morgan Stanley, Barclays і Bank of America, працюють над тим, щоб продати частину з $13 мільярдів боргу, пов’язаного з придбанням платформи Маском у 2022 році за $44 мільярди.