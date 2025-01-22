Кожен десятий розробник в ігровій індустрії втратив роботу у 2024 році — дослідження

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Протягом 2024 року кожен десятий розробник з ігрової індустрії повідомляв про втрату роботи. На додачу до цього індустрія зазнала чимало скасованих проєктів, закритих студій та інших труднощів, про які детальніше розповідають у новому звіті 2025 State of Game Industry від Game Developers Conference.

Звіт охоплює понад 3 тисячі розробників і професіоналів індустрії й торкається різних аспектів, включаючи скорочення штатів, впровадження генеративного ШІ, розвиток ігор-сервісів і навіть вплив зміни клімату на галузь.

2023 рік став важким для ігрової індустрії через численні скорочення, але 2024-й виявився ще гіршим, коли понад 14 тисяч розробників втратили роботу. Кожен десятий працівник індустрії (11%) повідомив про звільнення. Найбільше скорочень було у сфері наративу (19% від загальної кількості), а відділ бізнесу та фінансів зазнав найменших втрат – лише 6%.

41% ігрових розробників відчули вплив скорочень на собі, 29% відповіли, що їх безпосередніх колег звільнили, ще 18% застали звільнення в інших командах. 4% повідомили, що були звільнені внаслідок закриття студій.

Серед найпоширеніших причин звільнення є реструктуризації – 22%, 18% – падіння прибутків та ще 15% – зміни на ігровому ринку. 19% опитуваних відповіли, що їм не повідомили про причину звільнення. Детальніше про звільнення в ігровій індустрії "Межа" розповідала в окремому матеріалі.

Далі в опитуванні ігрові розробники розповіли про генеративний штучний інтелект. 30% опитуваних переконані, що генеративний ШІ має негативний вплив на ігри та індустрію. У 2023 році так відповіли лише 12%. Серед найбільших проблем розробники відмічають крадіжку інтелектуальної власності, енергоспоживання та те, що ігри стають гіршої якості через застосування ШІ. Також відмічають потенційну упередженість програм з ШІ та проблеми з регулюванням.

Більш ніж половина опитуваних – 52%, – розповіли, що їх компанії вже почали використовувати ШІ, а 36% самі використовували нові технології. Найбільше ШІ застосовують у фінансових та бізнес відділах – 51%, далі йде менеджмент – 41%, а тоді йде спільнота, зв'язки з громадськістю та маркетинг – 39%.

80% розробників відповіли, що зараз створюють ігри для ПК, більше ніж 66% у 2023 році. Однією з потенційних причин такого приросту може бути Steam Deck, або ж той факт, що ігри на ПК приносять майже вдвічі більше доходу, ніж на консолях. Серед іншого, 16% розробників повідомили, що працюють над іграми для браузерів, це найбільший показник за десятиліття.

Крім того, кожен третій розробник працює над іграми-сервісами. 16% працюють прямо зараз, 13% зацікавлені у таких проєктах, а 41% відповіли, що їм взагалі не цікаво працювати над такими іграми. Розробники відзначають позитивні сторони ігор-сервісів, як-от постійний потік прибутків та побудову спільноти, однак є й негативні погляди, як-от постійне падіння кількості гравців через переповнення ринку, креативна стагнація, мікротранзакції та інше.

Ще одним цікавим елементом є те, що ігрова індустрія тримається на розробниках, які самі фінансують власні проєкти, таких серед опитуваних 56%. Вони розповіли, що вкладали власні кошти у створення ігор. Далі 28% займають угоди фінансування на основі проєктів або видавництва. Водночас 89% опитуваних, що вкладали власні кошти в ігри, кажуть, що це виявилося для них успішним рішенням.

Крім того, розробники повідомляють, що зміна у кліматі також має вплив на ігри. Зокрема 16% розробників зазначили, що вони або їх компанія відчутно постраждали від стихійних лих. 76% відповіли, що на них це не вплинуло, а 8% сказали, що не знають, чи мало це якийсь вплив. Найбільше на розробників ігор впливали повені, урагани, шторми та інші стихійні лиха пов'язані з водою. Також згадували сильну спеку, лісові пожежі та землетруси.