Microsoft дозволила OpenAI використовувати хмарні сервіси конкурентів

Microsoft оголосила про продовження стратегічного партнерства з OpenAI, зокрема над проєктом Stargate, у межах якого хочуть побудувати дата-центри для ШІ на суму $500 мільярдів. Разом з тим компанія дозволила виробнику ChatGPT почати використовувати хмарні сервіси конкурентів.

Основні елементи співпраці між обома сторонами залишаються незмінними. Microsoft зберігає за собою права на використання інтелектуальної власності OpenAI у своїх продуктах, на кшталт Copilot. Крім того, у межах угоди OpenAI продовжить ексклюзивно використовувати Azure для API-сервісів.

При цьому фінансові відносини між компаніями залишаються незмінними. Microsoft продовжує бути головним інвестором OpenAI, забезпечуючи фінансування та підтримку для розвитку технологій, і, відповідно, отримує вигоду від зростання оцінки компанії. Угода про поділ доходів також залишається чинною, що дозволяє обом сторонам отримувати взаємну користь.

Щодо змін, то вони стосуються вимоги до OpenAI використовувати виключно хмарні сервіси Microsoft. Тепер розробник ChatGPT отримує можливість звертатися до конкурентів для додаткових ресурсів. Водночас Microsoft зберігає правило першої відмови (Right of First Refusal, ROFR), яке дозволяє їй бути першою серед потенційних покупців нових продуктів OpenAI.

OpenAI, своєю чергою, зможе посилювати власний потенціал і ресурси, що здебільшого використовуватимуться для досліджень і навчання нових великих мовних моделей.

Нагадуємо, що наприкінці року з'явилися повідомлення, що стосунки між обома компаніями стають дещо напруженими. Зокрема тоді йшлося про те, що однією з проблем була ексклюзивність на обчислювальні потужності, якої тепер не стало. Також тоді згадувалося про можливість виробника ChatGPT вийти з угоди, якщо компанія винайде загальний штучний інтелект (AGI).