Глобальна фриланс-платформа Toptal придбала рекрутинговий сервіс YouTeam, заснований українцями

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Глобальна компанія Toptal, яка надає платформу для позаштатного співробітництва та зводить підприємства з інженерами ПЗ, дизайнерами, фінансовими експертами, менеджерами по продуктах та керівниками проєктів, придбала компанію YouTeam, засновану українцями.

Як розповів співзасновник Юрій Рифяк у Linkedin, YouTeam тепер є частиною Toptal. За даним Forbes Ukraine, після угоди українські венчурні фонди u.ventures та Digital Future здійснили екзит.

«YouTeam тепер частина Toptal. Ми натхненні та пишаємося тим, що приєдналися до легенди, яка назавжди змінила індустрію талантів. Дякую вам, неймовірна команда, яка продовжувала будувати, піклуватися та вірити у всі злети та падіння, щоб створити цю історію успіху. Це була фантастична подорож. Вперед до наступної», — написав Юрій Рифяк.

Юрій Рифяк, співзасновник та керівник компанії YouTeam

Суму угоди сторони не розголошують, але сервіс для найму ІТ-фахівців YouTeam мав понад $765 000 інвестицій. Серед інвесторів були американський венчурний фонд Y Combinator зі $120 000, а також українські фонди u.ventures — $300 000 та Digital Future — $345 000.

За даними на сайті YouTeam, на момент підписання угоди з Toptal українська платформа мала 35 працівників, 250+ клієнтів — дві компанії зі списку Fortune 1000 та понад 50 компаній із портфеля Y Combinator.

Довідка: Toptal — ця платформа для найму фрилансерів була заснована підприємцями Тасо Дю Валом та Бренденом Бенешоттом у 2010 році. Назва розшифровується як «найвищий талант». Сервіс узгоджує ділові відносини з розробниками зі своєї мережі та виступає посередником щодо умов кожної вакансії. У 2016 році компанія придбала платформу фрилансерів Skillbridge, яка пропонувала бухгалтерів-фрілансерів, статистиків та консультантів з маркетингових досліджень, фінансового моделювання та належної перевірки. У 2017 році компанія запустила вертикаль, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення та дизайнерах для автомобільної промисловості. Вона також запустила вертикаль для інженерів блокчейн у лютому 2018 року. Наразі Toptal шукає фахівців у сферах розробки, дизайну, фінансів і управління проєктами. Її клієнтами є американська ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise та фармацевтичний гігант Pfizer, а річний виторг сягає $200 млн, загальний обʼєм платежів – $4 млрд.

Нещодавно ми писали про кар’єрний ШІ-сервіс LEZO від Projector, який допомагає знаходити роботу за скілами. Менш ніж за рік після запуску проєкт залучив тисячі людей, які шукають роботу, та компаній, які її пропонують. Його особливість у підході: підбір вакансій відбувається не за професією, а за навичками та досвідом кандидата.

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