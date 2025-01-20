Facebook, YouTube, X та інші компанії робитимуть більше для боротьби з мовою ворожнечі в інтернеті

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Facebook, YouTube, X та інші технологічні компанії погодилися вжити додаткових заходів для боротьби з мовою ворожнечі в інтернеті згідно з оновленим кодексом поведінки, який буде впроваджено в технічні норми Європейського Союзу. Про це повідомляє Reuters.

Ще у травні 2016 року на це погодилися Instagram, Microsoft, Rakuten Viber, TikTok, Twitch, Dailymotion, Snapchat, LinkedIn, Jeuxvideo.com та Microsoft. Ці компанії дозволять некомерційним або державним організаціям, які мають досвід боротьби з мовою ворожнечі, контролювати їх процеси розгляду таких повідомлень і оцінювати щонайменше дві третини таких заяв, отриманих протягом 24 годин.

"У Європі немає місця для незаконної мови ворожнечі – ні в офлайні, ні в онлайні. Я вітаю прихильність зацікавлених сторін до посиленого Кодексу поведінки відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA)", — заявила комісарка ЄС з питань технологій Хенна Вірккунен.

На додачу до цього, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, TikTok, X та багато інших компаній, що погодилися на новий кодекс, вживатимуть додаткових заходів, як-от використанні інструментів автоматичного виявлення для зменшення мови ворожнечі на своїх платформах. Також вони надаватимуть інформацію про роль рекомендаційних систем та про органічне та алгоритмічне охоплення незаконного контенту до його видалення.

Компанії представлятимуть дані з платформ, як-от з Facebook, на рівні країн. Ця інформація також буде розбита за внутрішньої класифікації мови ворожнечі, такою як раса, етнічна приналежність, релігія, гендерна ідентичність, або сексуальна орієнтація тощо.

Нова практика буде застосована на платформах Meta попри те, що компанія нещодавно внесла зміни до політики модерації контенту, через що на Facebook дозволили називати жінок "предметами домашнього вжитку".