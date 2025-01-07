Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta оголосила про масштабний перегляд своєї політики модерації контенту, спрямований на відновлення платформ як простору для відкритих дискусій та зменшення надмірного контролю, який викликав невдоволення користувачів. При цьому Facebook, Instagram та Threads також отримають функцію Community Notes. Нововведення прийде на заміну незалежній перевірці фактів, яка існувала на платформах Meta з 2016 року.

Meta припинила роботу своєї програми фактчекінгу у США, яка була запущена у 2016 році та передбачала співпрацю з незалежними організаціями для перевірки інформації про вірусні фейки та дезінформацію. Однак компанія визнала, що програма стала інструментом цензури замість того, щоб надавати користувачам додаткову інформацію.

На зміну цій програмі прийде Community Notes — функція, подібна до ініціативи на платформі X (раніше Twitter). Community Notes дозволить користувачам додавати контекст до публікацій, які можуть вводити в оману. Функція спиратиметься на внески користувачів із різними поглядами для запобігання упередженості.

Meta підтвердила, що не контролюватиме зміст Community Notes і не визначатиме, які саме примітки з’являтимуться на платформах. Користувачі спільно створюватимуть та оцінюватимуть примітки для забезпечення їх точності та неупередженості. Програма спочатку буде запущена в США протягом найближчих місяців, і користувачі вже можуть подати заявку на участь у її тестуванні. Долучитися до списку очікування можна через Facebook, Instagram та Threads.

Meta також переглядає використання автоматичних систем для модерації контенту. Компанія визнала, що автоматичні інструменти призводять до помилкового видалення мільйонів публікацій щодня. Meta планує зосередитися на серйозних порушеннях, таких як тероризм, сексуальна експлуатація дітей та шахрайство, і більше покладатися на скарги користувачів для менш серйозних порушень.

Компанія поступово відмовиться від надмірного зниження видимості контенту та запровадить вищі пороги впевненості перед видаленням публікацій. Meta також перемістить свої команди з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу та інших регіонів США для забезпечення більшої різноманітності в політиці модерації.

Щоб прискорити процес оскарження рішень про модерацію, Meta розширює команди модераторів і використовує великі мовні моделі (LLMs) для додаткової перевірки контенту перед прийняттям рішень про видалення. Компанія також досліджує використання технології розпізнавання облич для спрощення процесу відновлення акаунтів.

Meta також змінює підхід до політичного контенту на своїх платформах. З 2021 року компанія зменшила видимість публікацій, пов’язаних із виборами, політикою та соціальними питаннями, на основі відгуків користувачів. Однак тепер Meta планує знову підвищити видимість такого контенту з більш персоналізованим підходом.

Компанія буде ранжувати політичні публікації від користувачів та сторінок так само як і будь-який інший контент у стрічці новин. Для цього Meta враховуватиме явні сигнали (наприклад, вподобання) та неявні сигнали (перегляди постів), щоб прогнозувати, що є важливим для користувачів.