Ajax Systems розробляє «нейронку» для ШІ-камер спостереження і хоче продати таких камер на $100 млн

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Українська Ajax Systems, яка виробляє системи безпеки, планує активно конкурувати з китайськими виробниками камер спостереження і отримати майже $100 млн виторгу, збільшивши продажі таких пристроїв.

Як пише Forbes Ukraine, розробка нейронної мережі для ШІ-камер IndoorCam, яку Ajax Systems запустила у 2022 році, потенційно дозволить компанії у 2025 році наростити виторг від камер до 25% від загального.

«За чотири тижні передзамовлення в Австралії на камеру з ШІ IndoorCam компенсувало витрати на глобальну презентацію продуктів Ajax Special Event. Це найбільший ринок за кількістю передзамовлень цього продукту, на другому місці — Бенілюкс», — заявив СМО компанії Валентин Гриценко, не розкривши інформацію щодо інвестицій в розробку нейронної мережі.

ШІ-камера IndoorCam від української компанії Ajax Systems

Перші власні камери Ajax Systems представив у 2023 році. Тоді виробник отримав значну кількість передзамовлень, але попит навіть перевищив потужності виробництва. Схоже, що компанія поки що лише наздоганяє ринок. «Штучний інтелект в камерах і дверних дзвінках — це стандарт на ринку. Людина не може одночасно та якісно проглянути відеопотік з локації, на якій встановлено, наприклад, 150 камер», — пояснив фахівець.

Як працює ШІ-камера IndoorCam від Ajax Systems? — штучний інтелект виділяє у відеопотоці об’єкти, які він вважає небезпечними, й дає сигнал людині. Далі людина передивляється конкретну частину відео і ставить прапорець, хибне чи ні було спрацювання. «Нейронку» компанія навчає на наборах даних, які отримує від користувачів.

За словами виконавчого директора «Лабораторії комп’ютерної криміналістики» Сергія Денисенка, корпоративні клієнти та правоохоронці давно використовують цю технологію, але для домашніх користувачів це може також бути цікаво. «В середньому на об’єкт замовляють до 20 камер. Це домашній сегмент і МСБ. У нас є програма бета-тестування, учасники якої дають нам доступ до окремих відео. Якщо ШІ виявив на відео тварину, але при перегляді виявилося, що це гілка, ми додатково «згодовуємо» цей кліп мережі для донавчання», — зазначив Гриценко.

Валентин Гриценко, СМО компанії Ajax Systems

За даними СМО Ajax Systems, напрямок відеоспостереження потенційно може принести у 3-5 разів більший виторг за той, що зараз генерують девайси для захисту від вторгнення. Перевагою тут може стати тенденція на відмову від китайських камер у США і деяких європейських країнах.

У 2023 році, за даними Forbes Ukraine, виторг Ajax Systems сягнув 7,5-8,5 млрд грн. Гриценко каже, що найбільшу частку у виторгу наразі генерують продукти із захисту від вторгнення, а відеопродукти зможуть побити цей напрямок за 3-4 роки: для цього потрібно розширювати лінійку.

Про нові пристрої для захисту від Ajax Systems читайте за посиланням

Серед планів Ajax Systems на 2025 рік у напрямку відеоспостереження — додати в камери кольорову картинку вночі, а загалом — доростити виторг від відеоспостереження до 20%-25% від загального. За оцінкою видання, це може бути $60-110 млн, припускаючи, що в 2024-2025 роках виторг компанії зростатиме на 30%-50%. «Якщо вдасться, це буде хороша історія», — підсумував СМО Ajax Systems Валентин Гриценко.

Нагадаємо, нещодавно компанія Ajax Systems представила оновлений застосунок для Apple Watch. Одне з основних покращень — новий дизайн з удосконаленим інтерфейсом керування та більш зручна навігація, що дозволить користувачам досліджувати список просторів замість хабів.