21 листопада 2024 року українська компанія Ajax Systems, що розробляє бездротові та дротові системи безпеки, вже вшосте провела Ajax Special Event — щорічну презентацію своїх найновіших технологій і пристроїв. На події компанія представила нові камери, відеодзвінок, датчики руху та інше.
Одним з головних анонсів стала Wi-Fi камера відеоспостереження IndoorCam з ІЧ сенсором, вбудованим ШІ та резервним каналом звʼязку. Пристрій оснащено 4 МП сенсором з технологією HDR та ІЧ підсвічуванням на відстань до 8 метрів, який може виявляти рух на відстані до 4 метрів.
Вбудована система штучного інтелекту зможе розпізнавати людей, тварин і транспорт. Також камера має високочутливий мікрофон і якісний динамік для двостороннього зв’язку. IndoorCam буде доступна для замовлення у першому кварталі 2025 року.
Для захисту на вході в приміщення Ajax Systems представила відеодзвінок Ajax DoorBell. Він оснащений 4 МП камерою із технологією HDR, ІЧ підсвічуванням до 6 метрів. Також у відеодзвінку реалізовані рішення компанії для глушіння шуму й ехо. На додачу компанія стверджує, що цей дзвінок має вищий рівень гучності ніж інші рішення на ринку.
Основним каналом зв’язку для DoorBell є Wi-Fi з дальністю до 500 метрів за відсутності перешкод. За словами Ajax, це у п’ять разів більше ніж те, що пропонують конкуренти. Також тут є резервний канал зв’язку – радіопротоколи Jeweller та Wings. Новий відеодзвінок також зʼявится у першому кварталі 2025 року.
Наступною новинкою став датчик руху з широкою варіативністю встановлення MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller. Цей пристрій можна буде встановлювати на висоту від 2 до 4 метрів, його камера має широкі горизонтальний та вертикальний кути огляду для охоплення великої площі, але при цьому не має сліпих зон. Від встановлених акумуляторів пристрій зможе працювати до 3 років, а доступний він буде вже у четвертому кварталі 2024 року.
Ajax Systems також представила Hub BP Jeweller. Це хаб який не потребує живлення від мережі та підійде для захисту незайнятих будинків, будівельних майданчиків та офісів. Централь буде доступна у версіях з корпусом та без, а живлення можуть забезпечувати внутрішні батареї Ajax або внутрішні чи зовнішні батареї інших виробників. У режимі збереження енергії хаб зможе пропрацювати до 17 місяців від внутрішніх батарей.
На додачу до цього, Hub BP Jeweller є сумісним із зовнішньою антеною ExternalAntenna. Вона забезпечить безперебійний радіозв’язок навіть там, де є перешкоди. Як новий хаб, так і зовнішня антена вже доступні для замовлення.
Ще однією новинкою цьогорічної Ajax Special Event став перший голосовий модуль в екосистемі компанії – SpeakerPhone Jeweller. Він призначений для прямих викликів між моніторинговою компанією та об’єктом. У разі тривоги, оператор пульта миттєво зв’язується з об’єктом, щоб поспілкуватися з присутніми людьми, або ж щоб послухати шуми й оцінити ситуацію. Пристрій також вже доступний для замовлення.
Для першої лінії захисту компанія представила Curtain Outdoor Jeweller — це бездротовий датчик руху “штора” для захисту зовнішнього периметра. Пристрій має розроблену з нуля оптичну систему, а також три режими й подвійну систему виявлення руху. Рух виявляється завдяки оптичній системі на основі лінзи Френеля, двох ІЧ сенсорів, а також алгоритму аналізу даних SmartDetect. Датчик також вже можна замовити.
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