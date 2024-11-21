Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

21 листопада 2024 року українська компанія Ajax Systems, що розробляє бездротові та дротові системи безпеки, вже вшосте провела Ajax Special Event — щорічну презентацію своїх найновіших технологій і пристроїв. На події компанія представила нові камери, відеодзвінок, датчики руху та інше.

Одним з головних анонсів стала Wi-Fi камера відеоспостереження IndoorCam з ІЧ сенсором, вбудованим ШІ та резервним каналом звʼязку. Пристрій оснащено 4 МП сенсором з технологією HDR та ІЧ підсвічуванням на відстань до 8 метрів, який може виявляти рух на відстані до 4 метрів.

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Вбудована система штучного інтелекту зможе розпізнавати людей, тварин і транспорт. Також камера має високочутливий мікрофон і якісний динамік для двостороннього зв’язку. IndoorCam буде доступна для замовлення у першому кварталі 2025 року.

Для захисту на вході в приміщення Ajax Systems представила відеодзвінок Ajax DoorBell. Він оснащений 4 МП камерою із технологією HDR, ІЧ підсвічуванням до 6 метрів. Також у відеодзвінку реалізовані рішення компанії для глушіння шуму й ехо. На додачу компанія стверджує, що цей дзвінок має вищий рівень гучності ніж інші рішення на ринку.

Основним каналом зв’язку для DoorBell є Wi-Fi з дальністю до 500 метрів за відсутності перешкод. За словами Ajax, це у п’ять разів більше ніж те, що пропонують конкуренти. Також тут є резервний канал зв’язку – радіопротоколи Jeweller та Wings. Новий відеодзвінок також зʼявится у першому кварталі 2025 року.

Наступною новинкою став датчик руху з широкою варіативністю встановлення MotionCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller. Цей пристрій можна буде встановлювати на висоту від 2 до 4 метрів, його камера має широкі горизонтальний та вертикальний кути огляду для охоплення великої площі, але при цьому не має сліпих зон. Від встановлених акумуляторів пристрій зможе працювати до 3 років, а доступний він буде вже у четвертому кварталі 2024 року.

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Ajax Systems також представила Hub BP Jeweller. Це хаб який не потребує живлення від мережі та підійде для захисту незайнятих будинків, будівельних майданчиків та офісів. Централь буде доступна у версіях з корпусом та без, а живлення можуть забезпечувати внутрішні батареї Ajax або внутрішні чи зовнішні батареї інших виробників. У режимі збереження енергії хаб зможе пропрацювати до 17 місяців від внутрішніх батарей.

На додачу до цього, Hub BP Jeweller є сумісним із зовнішньою антеною ExternalAntenna. Вона забезпечить безперебійний радіозв’язок навіть там, де є перешкоди. Як новий хаб, так і зовнішня антена вже доступні для замовлення.

Ще однією новинкою цьогорічної Ajax Special Event став перший голосовий модуль в екосистемі компанії – SpeakerPhone Jeweller. Він призначений для прямих викликів між моніторинговою компанією та об’єктом. У разі тривоги, оператор пульта миттєво зв’язується з об’єктом, щоб поспілкуватися з присутніми людьми, або ж щоб послухати шуми й оцінити ситуацію. Пристрій також вже доступний для замовлення.

Для першої лінії захисту компанія представила Curtain Outdoor Jeweller — це бездротовий датчик руху “штора” для захисту зовнішнього периметра. Пристрій має розроблену з нуля оптичну систему, а також три режими й подвійну систему виявлення руху. Рух виявляється завдяки оптичній системі на основі лінзи Френеля, двох ІЧ сенсорів, а також алгоритму аналізу даних SmartDetect. Датчик також вже можна замовити.