TikTok планує вимкнути свій застосунок у США 19 січня, якщо Верховний суд США не заблокує заборону

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

TikTok планує припинити роботу свого застосунку для користувачів у США вже цієї неділі, 19 січня, напередодні набуття чинності федеральної заборони, якщо Верховний суд не втрутиться та не заблокує цей закон, повідомляють джерела, знайомі з планами компанії, пише Reuters.

Рішення TikTok повністю зупинити роботу перевищить вимоги, встановлені законом, підписаним президентом Джо Байденом минулого року. Закон передбачає заборону на нові завантаження TikTok у магазинах додатків Apple та Google, але дозволяє користувачам певний час продовжувати користуватися додатком. Однак TikTok, ймовірно, планує повністю зупинити роботу сервісу для користувачів у США як запобіжний захід.

Після закриття користувачі, які намагатимуться відкрити додаток, побачать спливаюче повідомлення, яке перенаправить їх на вебсайт з інформацією про заборону, зазначають джерела. Також TikTok планує надати користувачам можливість завантажити свої персональні дані перед тим, як припинити роботу застосунку.

За словами одного з джерел, компанія продовжувала працювати у звичному режимі цього тижня, а зупинка сервісу не потребуватиме тривалих приготувань. Якщо заборону буде скасовано, TikTok зможе досить швидко відновити роботу додатка для користувачів у США.

TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance поки що не прокоментували ситуацію. Американське технологічне видання The Information першим повідомило про підготовку TikTok до закриття.

ByteDance, приватна компанія, приблизно на 60% належить інституційним інвесторам, включаючи BlackRock та General Atlantic, а засновники та співробітники володіють по 20% акцій. У США компанія має понад 7 тисяч співробітників.

Загроза заборони виникла внаслідок закону, підписаного президентом Байденом у квітні 2024 року, який зобов’язує ByteDance продати свої активи в США до 19 січня 2025 року. Невиконання цієї вимоги призведе до загальнонаціональної заборони TikTok. Минулого тижня Верховний суд США дав зрозуміти, що, ймовірно, підтримає закон, попри зусилля TikTok і ByteDance щодо затримки чи оскарження рішення.

Обраний президент Дональд Трамп, чия інавгурація запланована на 20 січня — наступного дня після набрання чинності заборони — закликав відкласти виконання закону, щоб його адміністрація мала час на “політичне врегулювання” цього питання. Трамп, який раніше заявляв про підтримку роботи TikTok у США за певних умов, поки що не надав детальної інформації про свій план дій.

TikTok і ByteDance стверджують, що закон порушує Першу поправку до Конституції США, яка захищає свободу слова від державного втручання. У нещодавньому судовому документі TikTok оцінив, що близько третини зі 170 мільйонів американських користувачів припинять користуватися платформою, якщо заборона триватиме місяць.

Можлива заборона TikTok є значною ескалацією технонапруженості між США та Китаєм і ставить під сумнів майбутнє однієї з найпопулярніших соціальних платформ у світі. Тим часом американські користувачі TikTok масово завантажують китайський клон Instagram – Xiaohongshu, який працює на китайському ринку та поки що не демонструє намірів суттєво розширити свою присутність у США.