Блокчейн-мережа TON, повʼязана з Telegram, готується розширитися в США після заяв Трампа

Головний редактор Mezha.Media. Тарас має понад 15 років досвіду в IT-журналістиці, пише про нові технології та ґаджети.

Блокчейн-мережа, пов’язана з Telegram, The Open Network (TON), готується розширити свою присутність у Сполучених Штатах. В TON очікують сприятливого регуляторного середовища, після заяв президента Дональда Трампа. Фонд TON, який підтримує цей блокчейн-проєкт, у вівторок оголосив про зміни у керівництві як частину своєї стратегії розвитку на найбільшому ринку світу, повідомляє Bloomberg.

Новим президентом фонду TON став Мануель Стоц, засновник інвестиційної компанії Kingsway Capital Partners. Він замінив Стіва Юна, який залишиться членом правління фонду. Стоц підкреслив, що фонд TON розглядає США як перспективний криптохаб, орієнтований на інновації.

"Ми віримо, що США скоро стануть глобальним лідером у криптоіндустрії, зосередженим на підтримці інновацій та технологічного розвитку", — заявив Стоц.

Ця зміна відбувається на тлі очікуваних змін у політиці цифрових активів зі зміною адміністрації у Вашингтоні. Під час передвиборчої кампанії Трамп чітко заявив про свій намір зробити США домінуючим гравцем у сфері блокчейну та криптовалют. Це різко контрастує з адміністрацією Джо Байдена, яка запровадила жорсткіші регулювання щодо криптовалютних бірж та платформ децентралізованих фінансів.

Блокчейн TON, який спочатку розроблявся Telegram, а пізніше став децентралізованим проєктом, має тісні зв’язки з месенджером. Мережа надає послуги, такі як вбудовані платежі та ігри, для майже 950 мільйонів користувачів Telegram через токен Toncoin.

За керівництва Стоца фонд TON планує зосередитися на розширенні бази користувачів та інтеграції блокчейн-сервісів у повсякденні додатки. Основна мета фонду — використати величезну глобальну аудиторію Telegram для просування широкого впровадження блокчейн-технологій.

Криптовалютна індустрія сприймає повернення Трампа до влади як можливу поворотну точку для ринку. Очікується, що його адміністрація займе більш дружню позицію до криптовалют, що може залучити більше блокчейн-проєктів до США та стимулювати інновації у сфері децентралізованих технологій.