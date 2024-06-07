Засновник Telegram Павєл Дуров оголосив про нову внутрішню валюту, призначену для купівлі цифрових товарів і послуг у міні-додатках Telegram в екосистемі, яка базується на криптовалюті, повідомляє медіа Decrypt.

Валюту Stars можна буде придбати через внутрішні покупки в iOS та Android або в самому Telegram. Потім Stars можна буде використовувати для придбання цифрових продуктів у міні-додатках Telegram, таких як Notcoin.

“Завдяки швидким і зручним платежам за цифрові товари та послуги, платформа ботів і міні-додатків дозволить новим типам бізнесу охопити понад 900 мільйонів потенційних клієнтів у Telegram”, – пише компанія в своєму блозі.

Незабаром, за словами Дурова, розробники в Telegram зможуть виводити Stars в Toncoin (TON). Ці перекази відбуватимуться через Fragment, маркетплейс Telegram для реклами в застосунку.

Розробники та постачальники зможуть обмінювати свої TON на інші криптовалюти, включаючи USDT, за допомогою бота Wallet у Telegram.

У квітні Дуров оголосив, що Telegram співпрацює з Tether, емітентом USDT, що має на меті значно підвищити привабливість ведення комерційної діяльності в месенджері.

На криптоконференції TOKEN2049 в Дубаї він також повідомив, що незабаром Telegram підтримуватиме купівлю цифрових товарів і послуг у додатку, а розробники отримуватимуть 70% доходу від таких транзакцій.

Дуров також повідомив, що Telegram буде субсидувати рекламу, придбану за допомогою Stars, щоб заохотити використання валюти і запобігти повторному стягненню 30% комісій за нові покупки в додатку Stars з боку Apple і Google.

Нещодавно TON досяг найвищої ціни за свою історію – $7,76. Зараз токен стоїть на порозі ринкової капіталізації у $18 млрд, що робить його десятою найціннішою криптовалютою на ринку.