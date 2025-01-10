Дмитро має понад 5 років досвіду в журналістиці, пише SEO-тексти, а також статті про IT-бізнес, економіку, стартапи. Захоплюється наукпопом, джазом та кіно.

Згідно з TradingView, у ніч на 10 січня 2025 року курс біткоїна опустився в моменті до $91 203, а добовий обсяг ліквідацій на крипторинку загалом сягнув $366,16 млн. На момент написання новини ціна найпопулярнішої криптовалюти відновилася до рівня вище $93 300.

Як повідомляє Incrypted, невеликим просіданням на добовому чарті відзначилися більшість із найбільших криптоактивів, зокрема, альткоїни.

Добовий обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на криптоактиви становить $366,16 млн. Під примусове скорочення позицій потрапили 134 504 трейдери. Найбільша ліквідація відбулася на біржі BitMEX у парі XBT/USDT — $5,5 млн. Індекс страху та жадібності опустився в «помаранчеву» зону. За 24 години показник знизився на 5 пунктів.

Імовірно, корекція на крипторинку зумовлена тими самими факторами, що й минулими днями. Раніше в мережі з’явилася інформація про судове схвалення продажу Мін’юстом США понад 69 000 BTC, які проходять у справі маркетплейса Silk Road. Про яку справу йдеться? Компанія Battle Born Investments стверджувала, що має право власності на 69 370 BTC ($6,5 млрд) через заяву про банкрутство, подану після закриття Silk Road у 2013 році. Компанія звернулася до суду з вимогою повернути їй конфісковані у цій справі активи у 2022 році, але отримала відмову.

Як ми писали раніше, керівник дослідницького відділу Bitwise в Європі Андре Драгош, який тривалий час демонстрував оптимізм щодо біткоїна, тепер застерігає про можливе значне падіння активу в найближчі тижні.

Читайте також статтю по темі: Криптовалюта в Україні: коли легалізують ринок, хто його регулюватиме та що буде з податками.