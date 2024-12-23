Ціна біткоїна сильно впаде в найближчі тижні — Андре Драгош

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Андре Драгош, керівник дослідницького відділу Bitwise в Європі, який тривалий час демонстрував оптимізм щодо біткоїна (BTC), тепер застерігає про можливе значне падіння криптовалюти в найближчі тижні. Про це пише CoinDesk.

Згідно з даними TradingView та CoinDesk Indices, вартість біткоїна знизилася на 8,8%, опустившись до майже $95 000. Це найбільше падіння з серпня 2024 року. Зниження відбулося на тлі заяв Федеральної резервної системи про меншу кількість очікуваних знижень процентних ставок у наступному році, а також нагадування про заборону на утримання BTC.

"Яструбині" прогнози щодо процентних ставок негативно вплинули й на традиційні ринки. Індекс S&P 500 знизився на 2%, тоді як індекс долара виріс на 0,8%, досягнувши найвищого рівня з жовтня 2022 року. Дохідність 10-річних казначейських облігацій, відома як безризикова ставка, підскочила на 14 базисних пунктів, вийшовши за межі технічного патерну.

"Загальна макрокартина така, що ФРС застрягла між молотом і ковадлом, оскільки фінансові умови продовжують посилюватися, незважаючи на 3 послідовних зниження ставок з вересня. Тим часом, показники інфляції споживчих цін в реальному часі знову прискорилися за останні місяці до нових максимумів, судячи з показника інфляції в США", — каже Драгош.

Драгош — один із небагатьох аналітиків, які точно передбачили стрімке зростання вартості BTC наприкінці липня, коли ринок не демонстрував особливого оптимізму. Тоді ціна біткоїна опустилася до мінімуму $50 000, а нещодавно вперше в історії перевищила рівень $100 000.

"Отже, цілком ймовірно, що ми побачимо більше болю в найближчі тижні, але це може бути цікавою можливістю для купівлі, враховуючи постійні попутні вітри, що створюються дефіцитом пропозиції BTC", — додав Драгош.

До речі, Драгош зазначає, що низькі показники інфляції індексу споживчих цін (ІСЦ) в останні місяці викликали занепокоєння у ФРС щодо потенційної другої хвилі, що призвело до більш обережної позиції щодо зниження ставок.

"Вони, ймовірно, бояться сценарію подвійного горба і відродження подвійного піку інфляції 70-х років, тому вони, ймовірно, занадто неохоче знижують ставки", — каже Драгош. — Вони ризикують суттєво прискорити інфляцію, якщо будуть агресивно знижувати ставки, якщо ж вони будуть робити мало, то економіка може постраждати".

Зрештою, фінансова жорсткість, спричинена зростанням прибутковості та індексу долара, змусить ФРС вжити заходів. Драгош підкреслює, що дефіцит пропозиції BTC стане основним "бичачим" фактором у довгостроковій перспективі.