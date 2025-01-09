На виставці споживчої електроніки CES 2025 у Лас-Вегасі, яка щороку збирає сотні тисяч відвідувачів, було показано «сонячний» капелюх EcoFlow Power Hat. Він може заряджати до двох мобільних ґаджетів одночасно, якщо перебувати в ньому на вулиці досить довго.
Як пише Engadget, невеликі сонячні панелі вбудовані у поля капелюха, його візерунок із сонячних батарей сегментований, а в кожній секції знаходиться невеликий набір комірок з монокристалічного кремнію.
На нижній стороні капелюха присутня невелика пластикова коробка зі світлодіодним індикатором, який показує, що пристрій генерує заряд. Під гумовими фіксаторами розташовані порти USB-A і USB-C, що дозволяють заряджати один або два пристрої одночасно.
За даними компанії EcoFlow, капелюх може видавати максимум 5V/2.4A, що дозволяє підтримувати смартфон чи планшет зарядженим деякий час. У капелюсі немає вбудованого акумулятора, користувачеві потрібно тримати під рукою довгий провід, щоб протягнути його від капелюха до будь-якої кишені, де можуть бути розміщені ґаджети для зарядки.
Виробник стверджує, що капелюх досить міцний, оскільки кожна панель знаходиться на окремому сегменті, а весь пристрій капелюха можна скласти до кишенькового розміру. Електроніка капелюха має клас захисту IP65 від проникнення води та пилу, але сам капелюх не можна занурювати у воду або класти в пральну машину. EcoFlow Power Hat важить 370 грамів та коштує $129. Він може повністю зарядити смартфон з акумулятором на 4000 мА⋅год приблизно за 3-4 години.
Як ми писали раніше, Bluetti нещодавно представила туристичні рюкзаки з сонячними зарядними станціями Handsfree Backpack Power Stations. Вони орієнтовані на фотографів природи, але у Bluetti вважають, що вони сподобаються мандрівникам, скелелазам, туристам, шукачам пригод, велосипедистам. Бічна панель в рюкзаках забезпечує доступ до всіх входів і виходів без необхідності витягувати станцію. Цими портами також можна керувати через Bluetooth за допомогою додатку Bluetti.
Про досвід використання портативної електростанції EcoFlow Delta 2, читайте на «Межі» за посиланням.
Завантаження коментарів …