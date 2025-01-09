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На виставці споживчої електроніки CES 2025 у Лас-Вегасі, яка щороку збирає сотні тисяч відвідувачів, було показано «сонячний» капелюх EcoFlow Power Hat. Він може заряджати до двох мобільних ґаджетів одночасно, якщо перебувати в ньому на вулиці досить довго.

Як пише Engadget, невеликі сонячні панелі вбудовані у поля капелюха, його візерунок із сонячних батарей сегментований, а в кожній секції знаходиться невеликий набір комірок з монокристалічного кремнію.

На нижній стороні капелюха присутня невелика пластикова коробка зі світлодіодним індикатором, який показує, що пристрій генерує заряд. Під гумовими фіксаторами розташовані порти USB-A і USB-C, що дозволяють заряджати один або два пристрої одночасно.

За даними компанії EcoFlow, капелюх може видавати максимум 5V/2.4A, що дозволяє підтримувати смартфон чи планшет зарядженим деякий час. У капелюсі немає вбудованого акумулятора, користувачеві потрібно тримати під рукою довгий провід, щоб протягнути його від капелюха до будь-якої кишені, де можуть бути розміщені ґаджети для зарядки.

Виробник стверджує, що капелюх досить міцний, оскільки кожна панель знаходиться на окремому сегменті, а весь пристрій капелюха можна скласти до кишенькового розміру. Електроніка капелюха має клас захисту IP65 від проникнення води та пилу, але сам капелюх не можна занурювати у воду або класти в пральну машину. EcoFlow Power Hat важить 370 грамів та коштує $129. Він може повністю зарядити смартфон з акумулятором на 4000 мА⋅год приблизно за 3-4 години.

Як ми писали раніше, Bluetti нещодавно представила туристичні рюкзаки з сонячними зарядними станціями Handsfree Backpack Power Stations. Вони орієнтовані на фотографів природи, але у Bluetti вважають, що вони сподобаються мандрівникам, скелелазам, туристам, шукачам пригод, велосипедистам. Бічна панель в рюкзаках забезпечує доступ до всіх входів і виходів без необхідності витягувати станцію. Цими портами також можна керувати через Bluetooth за допомогою додатку Bluetti.

Про досвід використання портативної електростанції EcoFlow Delta 2, читайте на «Межі» за посиланням.