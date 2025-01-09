Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Штучний інтелект дійсно загрожує замінити частину робочих місць. За даними “Звіту про майбутнє праці” від World Economic Forum, 41% роботодавців планують до 2030 року скоротити штат, замінивши працівників автоматизованим ШІ, здатним виконувати їхні завдання. Про це повідомляє CNN.

77% роботодавців із сотень великих компаній у всьому світі повідомили, що мають намір додатково навчати своїх працівників ефективнішій співпраці зі штучним інтелектом у період з 2025 по 2030 роки. Однак, на відміну від звіту 2023 року, впровадження нових технологій, зокрема ШІ, більше не розглядається як однозначно позитивний фактор для створення робочих місць.

“Досягнення в галузі ШІ та відновлюваної енергетики змінюють ринок праці — збільшуючи попит на багато технологічних або спеціалізованих професій, водночас спричиняючи зниження попиту на інші, наприклад, на графічних дизайнерів”, — заявили WEF

Роботодавці прогнозують, що найшвидші скорочення торкнуться працівників поштових служб, секретарів та бухгалтерів. Зменшення кількості таких працівників буде пов’язане як із впровадженням штучного інтелекту, так і з іншими змінами на ринку праці. До професій, які також можуть бути автоматизовані за допомогою ШІ, належать графічні дизайнери.

Водночас штучний інтелект стає дедалі популярнішим, а навички роботи з новими технологіями — пріоритетними. Близько 70% компаній планують наймати фахівців, які мають досвід у розробці інструментів і вдосконалень ШІ, а 62% збираються працевлаштовувати людей, здатних ефективно співпрацювати з ШІ.

З оптимістичного погляду, WFE зазначає, що основна мета впровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, полягає в доповненні та підтримці роботи працівників. Хоча деякі компанії планують скорочення, більшість роботодавців прагнуть, щоб їхні співробітники навчились ефективно використовувати ШІ для підвищення продуктивності.