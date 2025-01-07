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Після декількох тижнів тестування додатку в Україні, британська фінтех-компанія Revolut відкрила доступ для всіх охочих. Додаток доступний для Android та iOS, а верифікація користувачів здійснюється через ”Дію”.

Українці можуть відкрити безплатний рахунок за тарифним планом Standart, або платні рахунки Premium за €5,99 на місяць чи Metal за €10,99 на місяць. Вартість випуску фізичної картки складає €3,99.

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Revolut можна поповнити з українських карток, але є комісія. У додатку також доступні міжнародні перекази без комісій, можливість оформити безплатну віртуальну картку, яка працює в понад 150 країнах і підтримує понад 30 валют. Крім того, користувачі можуть інвестувати в цінні метали або купувати криптовалюту.

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Нагадаємо, Revolut — це британська фінтех-компанія, заснована у 2015 році Миколою Сторонським (російсько-британський підприємець) та Владіславом Яценком (український програміст). До речі, Микола Сторонський є сином директора Gazprom Promgaz OAO, підрозділу російського газового гіганта. Через це Revolut тривалий час не міг отримати банківську ліцензію у Великій Британії. Процес почався у 2022 році й лише у 2024 регулюючі органи надали її. Revolut також має банківську ліцензію для Європейської економічної зони (EEA) і перебуває під наглядом Європейського центрального банку (ECB) та Банку Литви.

Компанія розпочала свій шлях як сервіс для дешевих міжнародних переказів та обміну валют за міжбанківським курсом. Зараз Revolut пропонує широкий спектр фінансових послуг: мультивалютні рахунки, банківські картки, можливість інвестування у криптовалюту, акції, а також плани зі страхування та заощадження. Revolut обслуговує мільйони клієнтів по всьому світу.

Revolut на початку повномасштабного вторгнення відкрив доступ до свого застосунку українським біженцям в Європі. Станом на кінець 2024 року, послугами компанії скористувалося понад 700 тисяч українців. Також Revolut заявляє, що з початку повномасштабної війни в Україну було переказано понад €1 мільярд.