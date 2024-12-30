Банки вступають у гонку за стейблкоїни на фоні рекордних прибутків Tether

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Банки по всьому світу готуються скласти конкуренцію лідеру ринку стейблкоїнів Tether Holdings, оскільки перспектива мільярдних прибутків від цифрових валют підштовхує їх до використання блокчейн-технологій у фінансових продуктах, повідомляє Bloomberg.

Впровадження правил “Ринки криптоактивів” (MiCA) у Європі та рішення Tether припинити випуск свого стейблкоіна EURt, відкрило вікно можливостей для конкурентів. Французький банківський гігант Societe Generale через свою дочірню компанію SG-Forge нещодавно зробив доступним для роздрібних інвесторів стейблкоін, прив’язаний до євро. Інші банки, такі як Oddo BHF SCA і Revolut, також планують випустити стейблкоїни, деноміновані в євро. AllUnity, проєкт за участю Deutsche Bank, а також іспанський банк BBVA мають намір запустити свої стейблкоїни у 2025 році.

Visa також запустила токенізаційну мережу у жовтні, співпрацює з BBVA у рамках пілотного проєкту 2025 року і веде переговори з банками в Гонконзі, Сінгапурі та Бразилії. “Ми активно працюємо з низкою банків на різних етапах процесу,” зазначає Кай Шеффілд, керівник криптовалютного напряму Visa.

Для банків є значний фінансовий стимул вийти на ринок стейблкоїнів. Оскільки Tether очікує закінчити 2024 рік із чистим прибутком понад $10 мільярдів, що демонструє високу прибутковість цифрових активів. Однак Європейський центральний банк застерігає, що переведення роздрібних депозитів у стейблкоїни може послабити коефіцієнт покриття ліквідності банків. Водночас регулятори США повинні визначити вимоги до резервів і страхування депозитів для стейблкоїнів, щоб уникнути плутанини серед клієнтів.

Попри можливості, не всі банки переконані в необхідності випуску стейблкоїнів. Дружній до криптоактивів банк Xapo, заснований у Гібралтарі, вирішив не випускати стейблкоін, посилаючись на домінування Tether. Натомість банк дозволяє клієнтам вносити стейблкоїни на ощадні рахунки.

У міру того, як банки активізують свої плани щодо стейблкоїнів, їм доведеться збалансовувати споживчий попит, фінансову стабільність і регуляторні вимоги. Завдяки таким великим гравцям, як Visa і JPMorgan, які стимулюють інновації, ринок стейблкоїнів має значний потенціал для зростання вже наступного року.