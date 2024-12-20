Криптовалютні біржі в ЄС мають виключити USDT Tether з лістингу до 30 грудня, Європа ризикує втратити криптоінвесторів

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Нові правила регулювання криптоактивів в Європейському Союзі змінюють ринок стейблкоінів, а делістинг USDT від Tether може спричинити відтік криптоінвесторів, повідомляє Bloomberg. Очікується, що Сполучені Штати під керівництвом новообраного президента Дональда Трампа будуть займати більш лояльну позицію до криптовалют. Проте Європа ризикує відстати в гонці за домінування на ринку цифрових активів.

Режим ЄС «Ринки криптоактивів» (MiCA), який має набути чинності наприкінці 2024 року, вимагає, щоб стейблкоіни, які котируються на централізованих біржах, були випущені суб'єктами, що мають ліцензію на електронні гроші. Щоб виконати цю вимогу, кілька бірж в ЄС вже виключили з лістингу USDT від Tether, найпопулярніший стейблкоїн у світі. Токен має бути видалений з регульованих платформ до 30 грудня, якщо Tether не отримає необхідну ліцензію.

Хоча нові правила мають підсилити боротьбу з відмиванням грошей та іншою незаконною діяльністю, керівники криптовалютних компаній попереджають, що введення MiCA може виснажити ринкову ліквідність і перешкодити конкурентоспроможності ЄС на цьому ринку.

Очікується, що відсутність Tether порушить торгівлю криптовалютами в Європі, оскільки більшість криптоактивів у світі торгуються в парі з USDT. Альтернативні стейблкоіни, такі як USDC від Circle, менш поширені, а фіатні торгові пари на європейських біржах тільки починають активно використовуватися.

«Видалення Tether суттєво знизить ліквідність для багатьох трейдерів, — каже Паскаль Сен-Жан, генеральний директор компанії 3iQ Corp. з управління криптоактивами. «Витрати інвесторів, які будуть змушені перейти з пари USDT на інший стейблкоїн, призведуть до збоїв у роботі».

Посилення криптовалютного регулювання в ЄС різко контрастує з подіями в Сполучених Штатах. Обрання Трампа викликало оптимізм щодо мʼякшого регуляторного підходу, що підвищило довіру інвесторів. Нещодавно курс Bitcoin вперше перевищив позначку в $100 000, а менші криптовалюти зросли на тлі очікувань меншого втручання держави.

Трамп призначив кількох прихильників цифрових активів на ключові посади, в тому числі Говарда Лутніка, генерального директора Cantor Fitzgerald, на посаду міністра торгівлі. Фірма Лутніка зберігає казначейські векселі Tether на суму $85 мільярдів, що свідчить про потенційні зміни в політиці, сприятливі для криптоіндустрії.

Хоча ЄЦБ повідомляє, що з 2022 року частка криптовалют у єврозоні зросла більш ніж удвічі — до 9%, ширші показники свідчать про зниження ентузіазму. Венчурні інвестиції в європейські криптостартапи можуть досягти чотирирічного мінімуму у 2024 році, тоді як у Північній Америці вони навпаки зростають.

В рамках MiCA регулятор також зобов'язує емітентів зберігати резерви в незалежних банках, контролювати транзакції для здійснення платежів і дотримуватися вимог щодо прозорості. Критики стверджують, що ці заходи самі по собі можуть не стримати незаконну діяльність, оскільки їх виконання також залежить від того, наскільки місцеві органи влади вдосконалять свої можливості моніторингу.

Видалення Tether та обмежувальний регуляторний підхід ЄС ризикує зробити Європу менш привабливою для криптоінвесторів. Тим часом США готові скористатися прокриптовалютною політикою Трампа, потенційно ставши центром інновацій у сфері цифрових активів.