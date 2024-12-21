Google не хоче продавати Chrome і пропонує Мін'юсту США іншу угоду

У відповідь на антимонопольне розслідування в США, компанія Google подала зустрічну пропозицію для Міністерства юстиції США. Технологічний гігант готовий далі пропонувати угоди та платити таким компаніям як Apple або Mozilla за використання пошуку Google в їхніх браузерах, але ці угоди не будуть ексклюзивними.

"Наша пропозиція дозволяє браузерам продовжувати пропонувати пошук Google своїм користувачам і отримувати дохід від цього партнерства. Але вона також надає їм додаткову гнучкість: дозволяє укладати кілька угод за замовчуванням для різних платформ (наприклад, різні пошукові системи за замовчуванням для iPhone та iPad) і режимів перегляду, а також можливість змінювати постачальника послуг пошуку за замовчуванням щонайменше кожні 12 місяців" - йдеться у заяві Google.

Окрім цього, компанія Google відкрита для того, щоб дозволити виробникам пристроїв на базі Android отримувати доступ до магазину Google Play, не вимагаючи від них використання пошуку Google або браузера Chrome за замовчанням. Це означає, що виробники зможуть встановлювати на свої девайси сторонні пошукові системи та браузери, не ризикуючи втратити доступ до Google Play та інших сервісів Google. Поки що використання певних застосунків Google на Android є обовʼязковим для виробників і є частиною ліцензії на використання Google Play.

В Google також готові не перешкоджати встановленню в Android за замовчанням сторонніх чат-ботів на заміну Google Gemini. Це може бути хорошою можливістю для OpenAI, яка нещодавно запустила власний інтернет-пошук в ChatGPT, розширити базу користувачів, заключивши нові партнерства з виробниками смартфонів.

Пропозиція Google є відповіддю на жорсткіші рекомендації Мін'юсту США, які у випадку втілення, передбачали б продаж браузера Chrome і в цілому заборону угод про пошук за замовчуванням. Google стверджує, що такі радикальні заходи можуть порушити безпеку користувачів і перешкодити інноваціям, особливо на тлі швидкого розвитку штучного інтелекту.