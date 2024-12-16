США вимагають від Google і Apple видалити TikTok 19 січня 2025 року

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Голова комітету Палати представників Конгресу США з питань Китаю звернувся до Google та Apple. Компанії повинні бути готові видалити TikTok з американських магазинів додатків 19 січня 2025 року без затримок. Про це пише Reuters.

TikTok зверталась до апеляційного суду США з проханням призупинити дію закону, щоб його міг переглянути Верховний суд США. Всього через день після запланованого блокування, 20 січня, відбудеться інавгурація новообраного президента США, Дональда Трампа, який виступав проти блокування додатка.

Проте федеральний апеляційний суд США також підтримав закон, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok у США, або зіткнутись з блокуванням.

"Конгрес діє рішуче, щоб захистити національну безпеку Сполучених Штатів і захистити американських користувачів TikTok від китайської комуністичної партії", — заявляють законодавці.

Міністерство юстиції заявило, що якщо заборона набуде чинності 19 січня, вона "не буде прямо забороняти подальше використання TikTok" користувачами Apple або Google, які вже завантажили додаток. Але заборона на надання підтримки в кінцевому підсумку призведе до того, що TikTok стане непрацездатним.