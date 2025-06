ЄС за 10,6 млрд євро запустить супутникову систему IRIS² для конкуренції зі Starlink Ілона Маска

Європейська комісія підписала концесійний контракт із консорціумом SpaceRISE для розробки, розгортання та експлуатації сузірʼя супутників IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity, and Security by Satellite). Планується запуск 290 супутників із загальною вартістю проєкту 10,6 млрд євро, що має дозволити Європейському Союзу створити систему безпечного звʼязку у Європі та досягти стратегічної автономії. Нова система складе конкуренцію Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, яка зараз є лідером за наданням послуг супутникового звʼязку.

IRIS² — це третя флагманська космічна програма Європейського Союзу, розроблена для вирішення довгострокових викликів у сферах безпеки, захищеності та стійкості. Система має на меті забезпечити передові послуги зв’язку, усуваючи прогалини в доступі до зв’язку в віддалених регіонах та зміцнюючи технологічне лідерство Європи.

Угруповання IRIS² буде працювати в середній навколоземній орбіті (MEO) та низькій навколоземній орбіті (LEO), використовуючи їхні унікальні переваги для забезпечення:

Захищеного зв’язку для країн-членів ЄС і урядових органів;

Високошвидкісного широкосмугового доступу до інтернету для бізнесу та громадян, особливо у віддалених регіонах.

Консорціум SpaceRISE, відповідальний за реалізацію IRIS², об’єднує трьох провідних європейських операторів супутникових мереж — SES SA, Eutelsat SA та Hispasat S.A. — разом із широкою мережею субпідрядників з європейської екосистеми супутникового зв’язку. Серед ключових партнерів: Thales Alenia Space, OHB, Airbus Defence and Space, Telespazio, Deutsche Telekom, Orange, Hisdesat та Thales SIX.

12-річний концесійний контракт Єврокомісії створює нове державно-приватне партнерство, поєднуючи державні та приватні інвестиції для фінансування проєкту. В ньому Європейський Союз виступає як основний замовник послуг IRIS² та разом з Європейським космічним агентством (ESA), а також приватними інвестиціями консорціуму SpaceRISE забезпечує фінансування проєкта. Фінансова стабільність досягається за рахунок початкових зобов’язань у межах поточної багаторічної фінансової програми ЄС, а подальше фінансування залежить від затвердження програм-продовжень Європейським парламентом і Радою.

Система IRIS² планує запуск операційних послуг до 2030 року, обслуговуючи як урядових, так і комерційних користувачів.