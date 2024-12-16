Apple працює над складаним iPad Pro

Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.

Нове бачення Apple майбутнього комп'ютерних технологій — це гігантський складаний пристрій, схожий на iPad та розміром як два iPad Pro. Компанія планує представити новинку у 2028 році. Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.

Поки що не ясно, яка саме операційна система працюватиме на цьому пристрої, але Гурман вважає, що це буде iPadOS або її варіант. Це навряд чи буде справжній гібрид iPad і Mac, але пристрій матиме елементи обох. До 2028 року iPadOS повинна бути настільки розвиненою, щоб запускати додатки для macOS.

Компанія також працює над складаним iPhone, який має з'явитись у 2026 році. До речі, у цій сфері Apple — єдиний великий постачальник смартфонів, який не має свого варіанту складаного пристрою: Samsung, Google та китайські бренди вже мають свої власні версії.