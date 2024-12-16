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Apple працює над складаним iPad Pro

Apple працює над складаним iPad Pro
iPad Pro M4 iPadOS 18
Євгеній Демківський Автор новин Mezha.Media та гік. Пишу про технології, кіно та ігри. Можливо, про ігри з трохи більшою пристрастю.
16 грудня 2024, 12:41
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Нове бачення Apple майбутнього комп'ютерних технологій — це гігантський складаний пристрій, схожий на iPad та розміром як два iPad Pro. Компанія планує представити новинку у 2028 році. Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.

Поки що не ясно, яка саме операційна система працюватиме на цьому пристрої, але Гурман вважає, що це буде iPadOS або її варіант. Це навряд чи буде справжній гібрид iPad і Mac, але пристрій матиме елементи обох. До 2028 року iPadOS повинна бути настільки розвиненою, щоб запускати додатки для macOS.

Компанія також працює над складаним iPhone, який має з'явитись у 2026 році. До речі, у цій сфері Apple — єдиний великий постачальник смартфонів, який не має свого варіанту складаного пристрою: Samsung, Google та китайські бренди вже мають свої власні версії.

Apple iPad складаний планшет
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