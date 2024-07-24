Чутки про те, що Apple розробляє складаний iPhone ходять вже доволі давно. Ще навесні цього року зʼявилися інсайди про плани компанії випустити пристрій у 2026 році. Тепер їх також підтверджує видання The Information. При цьому очікується, що пристрій матиме дизайн “розкладачки”, подібний до серії Galaxy Flip від Samsung.

У публікації зазначається, що Apple контактує з постачальниками в Азії, щоб отримати компоненти для складаного пристрою. Хоча чутки про складаний iPhone ходили роками, цей звіт свідчить про те, що Apple нарешті досягла значного прогресу в проєкті. Складаний iPhone, як повідомляється, розробляється під кодовою назвою V68, що вказує на те, що проєкт просувається вперед.

Однією з головних проблем, з якою стикається Apple, є усунення видимої складки, яка зазвичай з’являється там, де згинається екран. Подолання цієї проблеми має вирішальне значення для того, щоб пристрій відповідав стандартам якості Apple. Існує ймовірність того, що Apple може вирішити не випускати складаний iPhone, якщо він не відповідатиме цим стандартам.

Окрім того, як пише DigiTimes, з посиланням на повідомлення південнокорейських ЗМІ Hankooki та ET News, джерела, близькі до Apple, вказують на те, що компанія з 2024 року проводить дослідження та розробку складаного смартфона. Очікується, що модель матиме габарити, подібні до наявних iPhone.

Останніми роками Apple отримує патенти, пов’язані зі складаними продуктами. За даними інсайдерів, у 2024 році Apple офіційно розпочала R&D процес і підписала контракт на постачання панелей з Samsung Display (SDC). Враховуючи типовий для Apple дворічний цикл розробки нових продуктів, запуск складаного iPhone у 2026 році є цілком реальним.