Дональд Трамп створив обліковий запис у TikTok. Раніше він намагався заборонити платформу на території США через загрозу національній безпеці, повідомляє Variety.

Першим відео політика був ролик про відвідування бою UFC в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Приблизно через 13 годин після запуску акаунта Трампа в TikTok він залучив понад 2 мільйони підписників.

На посаді президента Дональд Трамп зазнав невдачі у спробах змусити компанію ByteDance продати контрольний пакет акцій TikTok американським власникам.

Запуск акаунта політика в TikTok відбувся через два дні після того, як нью-йоркський суд присяжних визнав його винним за 34 пунктами звинувачень у фальсифікації ділової документації, що зробило його першим колишнім президентом США, засудженим за скоєння кримінального злочину.

Речник кампанії Трампа заявив, що запуск у TikTok “є продовженням роботи з молодою аудиторією, яка споживає протрампівський і антибайденівський контент”.

У березні цього року американський політик виступив проти заборони TikTok, тому що, на його думку, такий крок піде на користь Meta.

“Якщо ви позбудетеся TikTok, Facebook і Цукершмак подвоять свій бізнес”, – написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social.

Колишній радник кандидата в президенти Стів Беннон повідомляє, що Трамп змінив свою позицію через інвестора-мільярдера Республіканської партії Джеффа Ясса, який, як повідомляється, володіє 15% акцій ByteDance.

Крім того, його компанія була найбільшим інституційним акціонером компанії зі спеціального придбання (SPAC), яка злилася з Trump Media & Technology Group, оператором платформи Truth Social.

Трамп стверджує, що під час зустрічі з Яссом вони не обговорювали TikTok.