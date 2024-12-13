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Samsung готує конкурента Apple Vision Pro з Android XR на борту

Samsung готує конкурента Apple Vision Pro з Android XR на борту
Samsung-Mobile-XR
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
13 грудня 2024, 10:32
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Після того як Google анонсувала Android XR, компанія Samsung продемонструвала власну розробку гарнітури, яка отримає нову ОС.

За словами виробника, пристрій розробляється спільно з Google і Qualcomm. Новинка має кодову назву Moohan, що в перекладі з корейської означає “нескінченність”.

Гарнітура буде оснащена “надсучасними дисплеями, можливостями наскрізного доступу та природним мультимодальним введенням”. Пристрій постачатиметься зі штучним інтелектом Gemini. Його можна буде використовувати для різних задач.

На жаль, виробник не надав інших деталей про гарнітуру Moohan. Відомо лише, що її запуск заплановано на 2025 рік. Є ймовірність, що новинку офіційно представлять на презентації Galaxy S25 у січні, а в продаж вона надійде навесні або влітку.

Samsung VR-гарнітура AR-гарнітури Android XR
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