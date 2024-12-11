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Samsung не планує підвищувати ціни на Galaxy S25

Samsung не планує підвищувати ціни на Galaxy S25
Galaxy S25 series price in EU
Мирослав Трінько Geek, програміст за спеціальністю, але журналіст за професією. Вершник, тенісист та фанат Формули-1. Пишу про технології, смартфони та електромобілі.
11 грудня 2024, 09:33
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Згідно зі звітом, стартова ціна Galaxy S25 у Німеччині та деяких інших європейських країнах складе €899, що відповідає ціновій політиці Galaxy S24. До речі, цю інформацію журналісти отримали з даних роздрібної торгівлі.

Як повідомляється, Galaxy S25 буде доступний у версіях 128 ГБ та 256 ГБ, а Galaxy S25+ — 256/512 ГБ. Galaxy S25 Ultra, як і його попередник, отримає три модифікації: 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Їхні детальні ціни наведено нижче:

  • Galaxy S25, 128 ГБ — €899
  • Galaxy S25, 256 ГБ — €959
  • Galaxy S25+, 256 ГБ — €1149
  • Galaxy S25+, 512 ГБ — €1269
  • Galaxy S25 Ultra, 256 ГБ — €1449
  • Galaxy S25 Ultra, 512 ГБ — €1569
  • Galaxy S25 Ultra, 1 ТБ — €1809

Якщо все піде за планом, Samsung анонсує серію Galaxy S25 у Сан-Франциско, США, 22 січня 2025 року. Пристрої можуть з'явитися на полицях магазинів 31 січня.

Galaxy S25 Ultra Galaxy S25
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