Samsung не планує підвищувати ціни на Galaxy S25

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Згідно зі звітом, стартова ціна Galaxy S25 у Німеччині та деяких інших європейських країнах складе €899, що відповідає ціновій політиці Galaxy S24. До речі, цю інформацію журналісти отримали з даних роздрібної торгівлі.

Як повідомляється, Galaxy S25 буде доступний у версіях 128 ГБ та 256 ГБ, а Galaxy S25+ — 256/512 ГБ. Galaxy S25 Ultra, як і його попередник, отримає три модифікації: 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Їхні детальні ціни наведено нижче:

Galaxy S25, 128 ГБ — €899

Galaxy S25, 256 ГБ — €959

Galaxy S25+, 256 ГБ — €1149

Galaxy S25+, 512 ГБ — €1269

Galaxy S25 Ultra, 256 ГБ — €1449

Galaxy S25 Ultra, 512 ГБ — €1569

Galaxy S25 Ultra, 1 ТБ — €1809

Якщо все піде за планом, Samsung анонсує серію Galaxy S25 у Сан-Франциско, США, 22 січня 2025 року. Пристрої можуть з'явитися на полицях магазинів 31 січня.