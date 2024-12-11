Samsung не планує підвищувати ціни на Galaxy S25

Згідно зі звітом, стартова ціна Galaxy S25 у Німеччині та деяких інших європейських країнах складе €899, що відповідає ціновій політиці Galaxy S24. До речі, цю інформацію журналісти отримали з даних роздрібної торгівлі.
Як повідомляється, Galaxy S25 буде доступний у версіях 128 ГБ та 256 ГБ, а Galaxy S25+ — 256/512 ГБ. Galaxy S25 Ultra, як і його попередник, отримає три модифікації: 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ. Їхні детальні ціни наведено нижче:
- Galaxy S25, 128 ГБ — €899
- Galaxy S25, 256 ГБ — €959
- Galaxy S25+, 256 ГБ — €1149
- Galaxy S25+, 512 ГБ — €1269
- Galaxy S25 Ultra, 256 ГБ — €1449
- Galaxy S25 Ultra, 512 ГБ — €1569
- Galaxy S25 Ultra, 1 ТБ — €1809
Якщо все піде за планом, Samsung анонсує серію Galaxy S25 у Сан-Франциско, США, 22 січня 2025 року. Пристрої можуть з'явитися на полицях магазинів 31 січня.