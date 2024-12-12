Samsung анонсувала Galaxy Book 5 Pro з чипом Intel Lunar Lake та функціями ШІ

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Пристрій отримав назву Galaxy Book 5 Pro та дві версії: 14-дюймова та 16-дюймова. Обидва варіанти використовують Intel Core Ultra Processor Series 2, який оснащений графічним чипом з продуктивністю 47 терафлопс для функцій штучного інтелекту. Інформації про накопичувач та оперативну памʼять поки нема.

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Galaxy Book 5 Pro оснащений екраном Dynamic AMOLED 2x з роздільною здатністю QHD+ і частотою оновлення 120 Гц, яка змінюється залежно від контенту. Екран також має функцію Vision Booster для підвищеної яскравості в умовах зовнішнього освітлення. Ноутбук обладнаний чотириканальною аудіосистемою (2 твітери + 2 вуфери).

Пристрій також постачається з вебкамерою, яка підтримує технологію Staggered HDR. Вона забезпечує ширший динамічний діапазон і кращі кольори шляхом об'єднання декількох кадрів з різною експозицією. Galaxy Book 5 Pro також має підсвітку клавіатури та великий мультисенсорний трекпад.

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Samsung стверджує, що батарея в Galaxy Book 5 Pro може забезпечити до 25 годин активного використання. Ноутбук також оснащений одним портом HDMI 2.1, двома Thunderbolt 4, одним USB Type-A та 3,5-мм аудіороз'ємом. Крім того, він має слот для карт пам'яті microSD.

Galaxy Book 5 Pro поки був анонсований для південнокорейського ринку, але пізніше він також зʼявиться в інших країнах. Новинка буде доступна для покупки 2 січня 2025 року. Ціну ноутбука Samsung розкриє пізніше.