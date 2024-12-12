Apple Watch з оновленням watchOS 11.2 отримали нові функції

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Слідом за iOS 18.2, компанія Apple також випустила нову версію системи для власників Apple Watch.

Йдеться про оновлення watchOS 11.2, яка важить близько 600 МБ. Систему вже можна завантажити через налаштування годинника або через застосунок Watch на iPhone.

watchOS 11.2 вийшла через місяць після релізу watchOS 11.1. Оновлення сумісно з Apple Watch Series 6 і новішими моделями, усіма версіями Apple Watch Ultra та Apple Watch SE 2.

Щодо списку змін, то watchOS 11.2 дозволяє ставити на паузу відео, яке ви записуєте на iPhone за допомогою програми Camera Remote на Apple Watch. Окрім цього, компанія розширила підтримку карт припливів і відливів та прибережних місць у додатку Tides і виправила багато системних помилок.