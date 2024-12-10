FTC заплатить $72 мільйони обманутим гравцям Fortnite

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Федеральна торгова комісія США (FTC) почала надсилати відшкодування, загальною сумою $72 мільйони, гравцям Fortnite, які стали жертвами "темних схем" компанії, що спонукали дітей купувати різні внутрішньоігрові товари. Про це пише GameIndustry.biz.

Після рішення 2022 року, FTC у вересні 2023 року почала сповіщати осіб, що підпадають під відшкодування. На той момент установа представляла інтереси понад 37 мільйонів людей.

FTC вже розпочала перший етап повернення коштів на загальну суму $72 мільйони. Середня виплата становитиме приблизно $114. У межах цього раунду буде здійснено 629 344 платежі, з яких половина надійде у вигляді чеків, а інша половина — через PayPal.

FTC каже, що всі інші користувачі, які підпадають під відшкодування коштів, та які не потрапили у перший раунд, отримають гроші "пізніше".

У 2022 році FTC постановила, що Epic Games незаконно збирала персональні дані дітей і наражала юних гравців на ризик, дозволяючи їм спілкуватися з незнайомцями у Fortnite.

Тоді ж компанію звинуватили у застосуванні "темних схем", які спонукали мільйони гравців здійснювати внутрішньоігрові покупки. Для врегулювання цих звинувачень Epic Games виплатила $520 мільйонів, частину з яких тепер спрямовано на компенсацію гравцям.