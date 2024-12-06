Розумні кільця Oura Ring тепер можуть виявляти ранні ознаки хвороби

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Після попереднього тестування та збору відгуків, Oura Health Ltd починає розповсюджувати функцію Symptom Radar для власників розумних кілець Oura Ring 3 та Oura Ring 4. Нова функція може допомогти виявити ранні ознаки хвороби.

Symptom Radar аналізує дані, зібрані розумним кільцем, щоб виявити потенційні ознаки перевантаження організму. Функція відстежує понад 40 біометричних показників, включаючи температуру шкіри, тенденції середньої температури, частоту дихання, пульс у стані спокою, варіабельність серцевого ритму, час неактивності та враховує демографічну інформацію, таку як вік.

Відстежуючи зміни в цих показниках з часом, кільця Oura Ring 3 та Oura Ring 4 можуть рекомендувати зосередитися на відпочинку найближчими днями, щоб підтримати імунну систему та сприяти відновленню організму після навантаження.

У додатку Oura передбачено кілька рівнів оцінки ранніх ознак хвороби: відсутність ознак, незначні відхилення та суттєві ознаки. Він відображатиме, які біометричні показники свідчать про відхилення від вашого базового рівня здоров’я та можуть вказувати на можливу хворобу.

Якщо користувачі отримають сповіщення про можливе захворювання, вони зможуть активувати режим відпочинку, який тимчасово призупинить всі внутрішні цілі, як-от необхідну кількість кроків на день, спалені калорії тощо. При цьому функція Symptom Radar продовжить відстежувати показники навіть у цьому режимі.

Нагадуємо, розумне кільце Oura Ring 4 дебютувало нещодавно. Воно має повністю круглу форму та нову технологію Smart Sensing.