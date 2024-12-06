Microsoft Copilot навчиться "бачити" вміст сторінки браузера

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Microsoft починає тестувати нову функцію Copilot Vision, яка дозволяє штучному інтелекту бачити вміст сторінки, відкритої в Edge. ШІ буде відповідати на питання користувача у форматі живої розмови. Про це пише The Verge.

У демонстраційному відео показано, що Copilot зможе допомогти розшифровувати записи з нерозбірливим почерком та запропонувати способи приготування різних страв. Розробники також наводять приклади, як Copilot може допомогти з пошуком відгуків на товари, складанням списків покупок і освоєнням складного для розуміння матеріалу.

Подібно до Recall, ця функція може викликати занепокоєння щодо конфіденційності.

Microsoft повідомляє, що Copilot Vision буде необов'язковою та відключеною за замовчуванням. За словами розробників, на початку нововведення працюватиме лише з обмеженою кількістю сайтів.

"Коли ми розгортатимемо цю функцію, Vision спочатку взаємодіятиме лише з певним набором вебсайтів, — каже команда Copilot. — З часом ми будемо обережно розширювати цей список. Важливо підкреслити, що Vision не збирає, не зберігає і не використовує жодних даних користувачів для навчання наших моделей".

Наразі Copilot Vision перебуває у стадії закритого тестування, яке доступне лише для підписників Copilot Pro через програму Copilot Labs у США.