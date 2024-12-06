Apple випустила iOS 18.2 RC з інтегрованим ChatGPT та кастомними Genmoji

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Компанія Apple анонсувала iOS 18.2 Release Candidate — передрелізну версія ОС для розробників та публічних бета-тестерів. Стабільна версія системи для всіх користувачів вийде наступного тижня, передає видання MacRumors.

З оновленням iOS 18.2 Apple продовжує розширювати можливості Apple Intelligence. Наприклад, система отримала Image Playground — застосунок для створення стилізованих зображень.

Крім цього розробники також встановили у програмне забезпечення набір для створення кастомних емодзі Genmoji, інтегрували ChatGPT у Siri та додали функцію Visual Intelligence, яка через камеру iPhone 16 зможе ідентифікувати об’єкти й місця навколо вас.

Ще Apple покращила функцію Writing Tools, а також додала підтримку локалізованої англійської мови для Apple Intelligence в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, Південній Африці, Ірландії та Великобританії.

Звісно, iOS 18.2 Release Candidate містить виправлені помилки, а також різні оптимізації.