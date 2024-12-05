Новим головою NASA може стати мільярдер і приватний астронавт Джаред Айзекман

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Новий президент США Дональд Трамп хоче, щоб приватний астронавт та підприємець-мільярдер Джаред Айзекман очолив NASA. Про це пише TechCrunch.

Протягом наступних чотирьох років президентського терміну Трампа NASA доведеться зіткнутися з низкою важливих змін і викликів. Серед них — реалізація програми пілотованих космічних польотів "Артеміда", зростання комерціалізації космосу та виведення з орбіти Міжнародної космічної станції.

Цілком ймовірно, що це також буде період, коли Starship компанії SpaceX почне здійснювати комерційні польоти та, можливо, навіть здійснить свою першу подорож на Марс без екіпажу.

Айзекман, засновник і генеральний директор платіжної платформи Shift4, став одним із провідних прихильників комерційних космічних польотів. У рамках своєї ініціативи Polaris Program він фінансував три окремі орбітальні місії, проведені компанією SpaceX.

Під час останньої місії, яка відбулася у вересні 2024 року, Айзекман разом з іншими астронавтами вперше в історії здійснили приватний вихід у відкритий космос, використовуючи нові скафандри SpaceX.

Мільярдер не раз висловлював занепокоєння щодо бюджетних проблем NASA та можливого скорочення персоналу. На його думку, значна частина фінансування спрямовується на малоефективні або непотрібні проєкти.

"Я не розумію, як ми можемо фінансувати мільярди на запуск одноразової мега-ракети, фінансувати два місячні посадочні модулі, щоб нікого не засмучувати, але не можемо утримувати персонал New Horizons на належному рівні?" — каже Айзекман.

Айзекман підкреслював важливість збереження Америкою конкурентоспроможності на космічній арені, особливо у протистоянні з Китаєм. Він неодноразово звертав увагу на досягнення Китаю в галузі космічних польотів, заявивши в лютому минулого року, що висадка китайських астронавтів на Місяць раніше США стане "потужним сигналом тривоги із серйозними внутрішніми та геополітичними наслідками".

Як і інші важливі призначення в новій адміністрації, Айзекман ще потребує затвердження Сенатом.