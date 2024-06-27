Компанія SpaceX Ілона Маска отримала контракт від NASA на розробку транспортного засобу, який дозволить звести з орбіти Міжнародну космічну станцію (МКС). В повідомленні агентства йдеться, що SpaceX “розробить і доставить” апарат, призначений для безпечного сходу з орбіти космічної станції, мінімізуючи ризики для населених районів.

Після того, як SpaceX завершить роботу над “деорбітальним транспортним засобом”, він буде переданий NASA, яке візьме на себе його експлуатацію.

NASA ініціювало тендер на створення “деорбітального корабля” у вересні 2023 року. Потреба в такому транспортному засобі пов’язана з рішенням NASA та інших зацікавлених сторін вивести МКС з експлуатації, оскільки новіші, менші та приватні космічні станції вважаються більш придатними для майбутніх космічних досліджень.

МКС важить понад 400 000 кілограмів та враховуючи її розміри, уламки від зведення станції з орбіти можуть завдати значної шкоди, що зумовило потребу в спеціалізованому транспортному засобі для безпечного виконання цього процесу.

“Вибір американського деорбітального корабля для Міжнародної космічної станції допоможе NASA та її міжнародним партнерам забезпечити безпечний і відповідальний перехід на низьку навколоземну орбіту після завершення роботи станції. Це рішення також підтримує плани NASA щодо майбутніх комерційних напрямків і дозволяє продовжувати використання навколоземного простору”, – заявив Кен Бауерсокс, помічник адміністратора Управління космічних польотів у штаб-квартирі NASA у Вашингтоні. “Орбітальна лабораторія залишається зразком для науки, досліджень і партнерства в космосі на благо всіх”.

Спочатку NASA оцінювало вартість корабля для зняття з орбіти і пов’язаної з ним операції в трохи менше мільярда доларів США. Оголошений контракт зі SpaceX має загальну потенційну вартість $843 мільйони, що передбачає додаткові витрати на місію, включаючи запуск корабля.

Деорбітальний корабель має бути готовий до 2029 року, до запланованого виведення МКС з експлуатації у 2030 році.