Meta інвестує $10 мільярдів у новий дата-центр та шукає де купити ядерну енергію

Автор новин на Mezha.Media. Пишу про те, чим сам активно захоплююся, а саме технології, ігри та кіно.

Meta оголосила про плани вкласти $10 мільярдів у створення нового дата-центру в штаті Луїзіана. Цей центр стане найбільшим у світі серед об’єктів компанії й буде призначений для обробки великих обсягів даних, необхідних для підтримки цифрової інфраструктури, зокрема робочих процесів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Reuters.

Будівництво нового дата-центру розпочнеться вже в грудні. Meta прогнозує, що роботи на об'єкті триватимуть до 2030 року. Після цього компанії також потрібно буде розв'язати питання з великою потребою в електроенергії.

Перед оголошенням про новий дата-центр Meta заявила, що шукає пропозиції від виробників ядерної енергетики, щоб досягти своїх цілей у сфері штучного інтелекту та охорони навколишнього середовища. Компанія планує додати до 4 гігават нових потужностей на початку 2030-х років. Раніше подібні плани озвучили Amazon і Google.

Попри амбіції компанії у сфері ядерної енергетики, задовольнити весь попит на електроенергію виключно коштом ядерної енергії буде складно. Потребу нового дата-центру в Луїзіані в електроенергії покриватимуть користуючись відновлювальною енергією, яку постачатиме комунальна компанія Entergy.

Нагадуємо, раніше стало відомо, що такі техгіганти, як Google та Microsoft, протягом 2023 року разом спожили 24 ТВт•год електроенергії. Це перевищує споживання електроенергії більш ніж 100 країн світу.