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Google куплятиме для потреб ШІ електроенергію, яку вироблятимуть малі модульні реактори в США

Google куплятиме для потреб ШІ електроенергію, яку вироблятимуть малі модульні реактори в США
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Євгенія Губіна Редакторка розділу IT-бізнес на Mezha.Media. Загальний досвід роботи – понад 18 років. Захоплююся технологіями, космосом та обожнюю собак.
15 жовтня 2024, 12:07
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Google підписав угоду про купівлю електроенергії з декількох малих модульних реакторів для підтримки штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Відповідну угоду підписано з компанією Kairos Power. Передбачається, що Google куплятиме електроенергію з шести або семи реакторів Kairos.

Перший малий модульний реактор планується запустити до 2030 року, а решту – до 2035 року. Компанії не розголошують фінансові деталі угоди, а також не повідомляють, де саме в США будуть побудовані ці потужності.

Водночас Kairos Power  має отримати повний дозвіл на будівництво і проєктування від Комісії з ядерного регулювання США, а також дозволи від місцевих органів влади, а цей процес може зайняти роки.

Наприкінці минулого року Kairos отримала від Комісії з ядерного регулювання США дозвіл на будівництво демонстраційного реактора в штаті Теннессі.

До слова, недавно Microsoft підписала угоду про відновлення закритої атомної електростанції Three Mile Island. У разі схвалення регуляторними органами, виробник програмного забезпечення матиме ексклюзивні права на 100% виробленої електроенергії для потреб своїх центрів обробки даних для штучного інтелекту.

Google Бізнес Штучний інтелект Електроенергія
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